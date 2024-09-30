Мосбиржа меняет главу для развития

У Московской биржи (MOEX: MOEX) досрочно меняется руководитель — вместо Юрия Денисова пост председателя правления займет Виктор Жидков. Биржа активно развивается, наращивая присутствие во всех сегментах, в том числе внебиржевом, это приводит, в частности, к концентрации риска, который реализовался на валютном рынке после попадания группы под санкции. Участники рынка считают, что смена главы биржи не повлияет на ее стратегию, и не исключают, что в перспективе площадку может возглавить нынешний глава ее набсовета Сергей Швецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Денисов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Денисов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наблюдательный совет Московской биржи принял решение досрочно прекратить полномочия ее руководителя Юрия Денисова. В ближайшие полгода (со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года) этот пост будет занимать нынешний глава Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. Как пояснили на бирже, кандидатура нового главы уже согласована в Банке России.

Юрий Денисов возглавлял биржу с мая 2019 года. Причем в сентябре 2021 года его полномочия были продлены досрочно еще на три года, до мая 2025-го. Причины ухода господина Денисова на бирже не комментируют. В прошлом году Мосбиржа стала оператором обмена ЦФА, а НРД — оператором информационной системы. Кроме того, активно внедрялись инструменты срочного рынка, торги акциями и облигациями переведены на расчеты Т+1, запущен финансовый маркетплейс «Финуслуги». Год назад биржа утвердила стратегию развития до 2028 года — рост комиссионных доходов, в том числе на фоне роста размещений акций и облигаций, рост клиентской базы «Финуслуг» развития рынка ЦФА. Вместе с тем в настоящее время группа Московской биржи (в том числе Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий) находится под жесткими санкциями США (см. “Ъ” от 13 июня). Это уже привело к прекращению биржевых торгов «недружественными» валютами, а также финансовыми инструментами, номинированными в долларах и евро.

Источник “Ъ”, близкий к Виктору Жидкову, позитивно рассматривает его приход на пост главы биржи, объясняя это в том числе тем, что он «сторонник технологичности».

Кроме того, у него есть богатый опыт работы на различных постах в кредитных учреждениях — МДМ-банке, Петрокоммерц-банке, банке «Веста», а также на посту главы НРД. Вместе с тем, по мнению главы ММВА Алексея Мамонтова, в настоящее время «кто бы ни пришел в качестве главы биржи, в любом случае будет выступать в качестве креатуры ее главного акционера (Банка России) и его представителя (главы набсовета биржи и бывшего первого зампреда ЦБ Сергея Швецова)». По его словам, и биржевой рынок развивается «в том виде, который они диктуют». Однако, по мнению господина Мамонтова, за последние годы (после поглощения биржи РТС) Московская биржа «теряла рыночный характер, свою клиентоориентированность», а попытки свести все финансовые рынки на одной площадку «привели к концентрации риска, что и реализовалось на валютном рынке после введения зарубежных санкций».

Юрий Денисов, глава Мосбиржи, в интервью «Вестнику НАУФОР», 2021 год: «Мы предоставляем клиентам возможность торговать и ценными бумагами, и деривативами, и валютами, и товарами. Это достаточно уникальное предложение».

При этом с конца прошлого года наметилось противостояние биржи и брокеров в отношении оказания услуг клиентам: брокеры выступали за организацию сделок для своих клиентов, биржа выступила за прямой доступ инвесторов на торги (см. “Ъ” от 22 марта), как вариант — через дочернюю брокерскую компанию (см. “Ъ” от 18 августа).

Между тем источники “Ъ” на фондовом рынке не исключают, что назначение господина Жидкова — временный шаг и через какое-то время биржу может возглавить Сергей Швецов.

По мнению одного из собеседников “Ъ”, после ухода из ЦБ (в марте 2022 года) господин Швецов не мог занять руководящую должность в подконтрольной регулятору организации. Согласно указанию Банка России №3672 от 15 июня 2015 года, топ-менеджеры регулятора не могут занимать должность руководителя в кредитных организациях, а также в организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, если отдельные функции надзора или контроля за ними непосредственно входили в служебные обязанности, в течение двух лет после ухода из ЦБ. По словам собеседника “Ъ”, господин Сергей Швецов активно участвует в операционной и кадровой деятельности биржи, что обычно не входит в полномочия председателя набсовета, поэтому будущее назначение на должность главы выглядит вполне логичным и ожидаемым.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев