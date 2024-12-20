Китай принял первый сборный груз из Петербурга

Сборный груз, организованный Петербургским Центром поддержки экспорта, доставили из Санкт-Петербурга в Китай. За границу отправили полиэстровую сетку и кофе, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Груз покинул Северную столицу в ноябре и прибыл в Шанхай спустя 45 дней. Центр поддержки экспорта взял на себя расходы на транспортировку, хранение, доставку и таможенное оформление. В этом заключается суть региональной программы «Сборные грузы». Центр осуществляет перевозку продукции разных производителей, сокращая расходы для каждой компании.

В следующем году географию программы намерены расширить за счет отправки контейнеров в другие страны. Тем самым петербургские организации смогут расширить свои экспортные горизонты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на магистралях ОЖД в Петербурге выросла на 12% с начала 2024 года.

Татьяна Титаева