Погрузка на магистралях ОЖД в Петербурге выросла на 12% с начала 2024 года

За период с января по ноябрь 2024 года погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги в границах Санкт-Петербурга составила в общей сложности 6,4 млн тонн. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основной рост показателей был достигнут по объему погрузки удобрений — 101,7 тыс. тонн (рост в 7 раз), промышленного сырья и формовочных материалов — 17 тыс. тонн (рост в 4 раза) и продовольственных товаров — 75,6 тыс. тонн (рост в 1,4 раза).

Помимо этого, положительную динамику показала также погрузка автомобилей и комплектующих – 5 тыс. тонн (рост почти в 2 раза) и зерна — 112 тыс. тонн (рост в 1,3 раза).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозки контейнеров на сетях ОЖД с начала этого года выросли в полтора раза.

Андрей Цедрик