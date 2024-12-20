Решетников рассказал о главном вызове для экономики в 2025 году

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что главным вызовом для российской экономики в 2025 году станет политика охлаждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Что касается ожиданий от следующего года, то главный вызов — политика охлаждения экономики»,— сказал господин Решетников в беседе с изданием «Эксперт».

По его словам, в настоящий момент негативные эффекты такой политики не так заметны. Высокий уровень предпраздничных продаж и рост спроса поддерживают темпы роста ВВП, отметил он. Однако с января последствия политики охлаждения станут более отчетливыми, подчеркнул министр.

25 октября ЦБ поднял ставку с 19% до 21%. 4 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что на заседании 20 декабря ставка еще может быть повышена, но подчеркнула, что это решение еще не определено. По словам собеседников «Ъ FM», ставка снова обновит рекорд. Месячная инфляция в ноябре оказалась максимальной за 22 года. Цены растут на 0,5% в неделю, хотя цель регулятора — 4% в год.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Ставка интригует шагом».