Хуснуллин рассказал о комфортном уровне инфляции для строителей

Вице-премьер Марат Хуснулин считает, что оптимальный уровень инфляции для строительного сектора составляет от 5% до 6%. По его словам, это позволит прогнозировать долгосрочные инвестиции, что важно, например, для концессий в дорожном строительствео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам не нравится инфляция, нам не нравится высокая ставка, мы хотим дешевое финансирование и помним, когда ставка была 4%, а мы из бюджета ничего не субсидировали»,— рассказал вице-премьер в беседе с РБК. При этом он отметил, что при инфляции выше 10% реализация проектов на 15–20 лет становится нецелесообразной.

Пока ключевая ставка не стабилизируется, новые проекты не будут начинаться, подчеркнул господин Хуснуллин. Он указал, что в 2021 году субсидии на кредиты оценивались в 10–12 млрд руб., а сейчас этот показатель достигает сотен миллиардов руб. «Нам не надо 4% (ставку ЦБ.—"Ъ"), но пусть будет 5–7%, и мы себя будем чувствовать хорошо»,— добавил вице-премьер.

Согласно информации Минэкономразвития, годовая инфляция за период с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52%. Сегодня, 20 декабря, пройдет очередное заседание совета директоров ЦБ. В начале декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала, что на предстоящем заседании ставка может быть повышена, но подчеркивала, что это решение еще не принято.

О ситуации — в материале «Ъ» «Инфляционный ноябрь выбился из прогнозов».