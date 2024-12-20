Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хуснуллин рассказал о комфортном уровне инфляции для строителей

Вице-премьер Марат Хуснулин считает, что оптимальный уровень инфляции для строительного сектора составляет от 5% до 6%. По его словам, это позволит прогнозировать долгосрочные инвестиции, что важно, например, для концессий в дорожном строительствео.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам не нравится инфляция, нам не нравится высокая ставка, мы хотим дешевое финансирование и помним, когда ставка была 4%, а мы из бюджета ничего не субсидировали»,— рассказал вице-премьер в беседе с РБК. При этом он отметил, что при инфляции выше 10% реализация проектов на 15–20 лет становится нецелесообразной.

Пока ключевая ставка не стабилизируется, новые проекты не будут начинаться, подчеркнул господин Хуснуллин. Он указал, что в 2021 году субсидии на кредиты оценивались в 10–12 млрд руб., а сейчас этот показатель достигает сотен миллиардов руб. «Нам не надо 4% (ставку ЦБ.—"Ъ"), но пусть будет 5–7%, и мы себя будем чувствовать хорошо»,— добавил вице-премьер.

Согласно информации Минэкономразвития, годовая инфляция за период с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52%. Сегодня, 20 декабря, пройдет очередное заседание совета директоров ЦБ. В начале декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала, что на предстоящем заседании ставка может быть повышена, но подчеркивала, что это решение еще не принято.

О ситуации — в материале «Ъ» «Инфляционный ноябрь выбился из прогнозов».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...