Власти Чада прекращают военное сотрудничество с Францией

Власти Чада приняли решение разорвать соглашение о военном сотрудничестве с Францией, сообщили в МИДе африканской страны. Причины такого шага не называются.

«Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о прекращении подписанного 5 сентября 2019 года соглашения об оборонном сотрудничестве с Французской Республикой»,— сказано в коммюнике, размещенном в официальном аккаунте внешнеполитического в соцсетях (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с этим, Нджамена выразила благодарность Парижу за сотрудничество и подтвердила готовность продолжать диалог в поисках новых форм партнерства.

В конце 2023 года Франция завершила вывод войск из Нигера, США сделали это в начале августа, а Германия — в конце того же месяца

Подробнее о военном сотрудничестве России и стран Африки — в материале «Ъ» «Россияне развернулись в Африке».