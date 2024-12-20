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Коммерсантъ FM
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Президент Аргентины анонсировал соглашение о свободной торговле с США

Аргентинский президент Хавьер Милей заявил, что соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной должно стать одним из приоритетов для новой американской администрации под руководством избранного президента Дональда Трампа.

Президент Аргентины Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

«Один из людей, работающих с господином Трампом, сообщил, что работа над свободой (торговли.— "Ъ") с Аргентиной стоит на повестке»,— заявил господин Милей на церемонии вручения наград Фонда федерализма и свободы в провинции Тукуман (цитата по «РИА Новости»).

По правилам Меркосур, объединяющего страны Южной Америки, участники могут заключать коллективные соглашения о беспошлинной торговле с третьими странами. Хавьер Милей предложил странам Меркосур добиться права самостоятельно вести переговоры по этим вопросам. Ранее господин Милей говорил о намерении реформировать общий рынок. По его мнению, объединение для развития торговли стало «тюрьмой» для экспортного потенциала его участников.

В конце ноября Дональд Трамп предложил ввести пошлину 25% на все товары из Канады и Мексики, если страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Канадский премьер Джастин Трюдо обещал ответить в случае введения пошлин. Канада также пригрозила прекратить поставки энергоносителей в США.

О торговой политике США — в материале «Ъ» «Осторожно, пошлины повышаются».

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