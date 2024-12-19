Минпромторг: 18 млн флаконов физраствора введут в оборот до конца года

Минпромторг сообщил, что держит на контроле ситуацию с производством физраствора в России. Там добавили, что до конца декабря в гражданский оборот планируется ввести более 18 млн флаконов препарата.

«По информации производителей, в период с 16 декабря и до конца года планируется ввод в гражданский оборот более 18 млн флаконов лекарственного препарата с МНН Натрия хлорид, а в январе 2025 года — более 25 млн флаконов»,— сообщила пресс-служба Минпромторга ТАСС.

В министерстве заверили, что российские производители способны выпускать физраствор в необходимых объемах. Они также готовы наращивать объемы выпуска в случае необходимости.

В конце октября СМИ сообщили о дефиците физраствора в больницах и аптеках регионов России, в числе которых Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Челябинск. ФАС также сообщала о росте цен на препарат на 28%. Минздрав заявлял, что из-за увеличения себестоимости упаковки произошла перерегистрация цен. Владимир Путин назвал причиной дефицита с физраствором промедление со стороны Минздрава и Минпромторга.

Подробнее — в материале «Хлорид натрия растворился в аптеках».