Путин объяснил дефицит физраствора промедлениями Минздрава и Минпромторга

Президент Владимир Путин прокомментировал сообщения о нехватке физраствора в аптеках и больницах. По его словам, проблема возникла из-за цен на его упаковку и по причине промедлений со стороны Минздрава и Минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается физрастворов, там дело не в физрастворах, а в упаковках. Просто два ведомства — Министерство промышленности и торговли и Минздрав — своевременно не приняли решения по ценам на эту упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

Как уточнил президент, на сегодняшний день власти приняли все необходимые решения. «Очень надеюсь на то, что этих сбоев не будет»,— добавил глава государства.

С конца октября СМИ писали о дефиците физраствора в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске. 11 декабря Минздрав заявил о работе над предупреждением нехватки препарата в регионах. ФАС сообщала о росте стоимости физраствора на 28%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что из-за увеличения себестоимости упаковки произошла перерегистрация цен.

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