Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин объяснил дефицит физраствора промедлениями Минздрава и Минпромторга

Президент Владимир Путин прокомментировал сообщения о нехватке физраствора в аптеках и больницах. По его словам, проблема возникла из-за цен на его упаковку и по причине промедлений со стороны Минздрава и Минпромторга.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается физрастворов, там дело не в физрастворах, а в упаковках. Просто два ведомства — Министерство промышленности и торговли и Минздрав — своевременно не приняли решения по ценам на эту упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

Как уточнил президент, на сегодняшний день власти приняли все необходимые решения. «Очень надеюсь на то, что этих сбоев не будет»,— добавил глава государства.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2024. Главное

Читать далее

С конца октября СМИ писали о дефиците физраствора в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске. 11 декабря Минздрав заявил о работе над предупреждением нехватки препарата в регионах. ФАС сообщала о росте стоимости физраствора на 28%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что из-за увеличения себестоимости упаковки произошла перерегистрация цен.

Подробнее — в материале «Хлорид натрия растворился в аптеках».

Фотогалерея

Итоги года с Владимиром Путиным

Предыдущая фотография
Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...