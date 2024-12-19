Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин созвонился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили убийство начальника войск РХБЗ армии России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. Господин Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью российского военнослужащего и его помощника. Он осудил этот «подлый террористический акт» и заявил о намерении продолжить сотрудничество спецслужб двух стран в вопросах противодействия терроризму.

Убийство генерал-лейтенанта и его помощника Ильи Поликарпова произошло утром 17 декабря. Возле дома Игоря Кириллова заложили взрывное устройство в электросамокат, которое дистанционно детонировали. 18 декабря спецслужбы сообщили о задержании подозреваемого в организации взрыва гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова. На допросе он заявил, что был завербован Службой безопасности Украины, за убийство ему обещали $100 тыс. Сегодня, 19 декабря, Басманный суд Москвы арестовал фигуранта на два месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террорист оказался одноразовым».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...