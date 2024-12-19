Путин созвонился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили убийство начальника войск РХБЗ армии России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. Господин Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью российского военнослужащего и его помощника. Он осудил этот «подлый террористический акт» и заявил о намерении продолжить сотрудничество спецслужб двух стран в вопросах противодействия терроризму.

Убийство генерал-лейтенанта и его помощника Ильи Поликарпова произошло утром 17 декабря. Возле дома Игоря Кириллова заложили взрывное устройство в электросамокат, которое дистанционно детонировали. 18 декабря спецслужбы сообщили о задержании подозреваемого в организации взрыва гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова. На допросе он заявил, что был завербован Службой безопасности Украины, за убийство ему обещали $100 тыс. Сегодня, 19 декабря, Басманный суд Москвы арестовал фигуранта на два месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террорист оказался одноразовым».