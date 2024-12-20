Не для печати

Сроки поставок типографского оборудования из Китая к концу 2024 года выросли с недели до нескольких месяцев. Участники рынка связывают это с усложнением логистических маршрутов, а также нехваткой контейнеров и платформ при железнодорожных перевозках. Эти же факторы, помноженные на удорожание рабочей силы и полиграфических материалов, влияют и на стоимость услуг типографий — за год она выросла минимум на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” представители типографий рассказали о существенной задержке поставок типографского оборудования и запчастей к нему. Так, в этом году сроки увеличились с недели до нескольких месяцев, подтвердил гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев: «При доставке из Китая ждать несколько месяцев — уже обыкновенное дело. Причина — вся инфраструктура была ориентирована на запад, а не на восток и не была рассчитана на масштабную торговлю». По его словам, ранее в срочных случаях запчасти из Европы можно было привезти за сутки «в чемодане». Импортозамещение в полиграфическом секторе — это смена европейских поставщиков на азиатских, считает топ-менеджер.

Директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь добавляет, что риск вторичных санкций чрезвычайно затрудняет работу с Китаем. Сложен и процесс взаиморасчетов между российскими компаниями и китайскими представителями, уточнил коммерческий директор «Прайм-Принт Москва» Андрей Малахов. Китайские банки не хотят рисковать из-за санкционных рисков, объясняет он. В январе Bloomberg сообщало, что после угроз США в адрес китайских банков о санкциях при выявлении сотрудничества с РФ они ужесточили контроль операций. «Известия» писали, что крупные китайские банки, в их числе Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank и др., перестали принимать платежи в юанях из РФ. «С другой стороны, нам нужно было заменить швейцарско-немецкие подшипники на одной из машин, мы долго искали возможность сделать это сначала в России (в стране существует около 5 тыс. профильных комбинатов.— “Ъ”). В результате нам помогли партнеры из Китая»,— отмечает господин Малахов.

Типографии столкнулись с дефицитом оборудования и запчастей еще в октябре 2022 года. На фоне санкций производители из Европы, Северной Америки и Японии начали разрывать контракты и отказались от поставок продукции, сообщали «Ведомости». Доля техники из этих стран в типографиях составляла около 90%, отмечало издание. Так, участники рынка были вынуждены перейти на поставки комплектующих и нового полиграфического оборудования из Китая, Индии, Турции, Бразилии, знают собеседники “Ъ” на книжном рынке. В результате прошлый год оказался едва ли не рекордным по объему импорта полиграфического оборудования, отмечал гендиректор издательства «Курсив» Александр Амангельдыев: «Техника, которая была поставлена в течение 2023 года, контрактовалась либо в середине и конце 2022 года, либо в начале 2023-го. Средний срок поставки тяжелого оборудования составляет 6–12 месяцев, если нет форс-мажорных ситуаций».

В целом стоимость услуг типографий за год выросла минимум на 20%. Это обусловлено удорожанием рабочей силы, полиграфических материалов, запчастей — из-за роста издержек на логистику и волатильности курса, обслуживания машин и всех сервисов. Так, издательства с нового года вынуждены из-за роста себестоимости услуг повысить цены на печатные книги на 7–10% (см. “Ъ” от 6 декабря).

Собеседники “Ъ” на книжном рынке добавляют, что иногда поставки доходят до границы Китая, но не могут пройти российскую таможню: «Основная проблема — нехватка контейнеров и платформ при железнодорожных перевозках».

Юлия Юрасова