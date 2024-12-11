Сирийские боевики тушат очаги сопротивления

Москва созвала 11 декабря заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии. Несмотря на падение Дамаска, в стране продолжаются боевые действия. В центре внимания теперь — восток, контролируемый курдскими отрядами. Коалиция исламистских группировок объявила, что смогла отбить на этом направлении город Дейр-эз-Зор — административный центр одноименной провинции, богатой природными ресурсами. Исламисты утверждают, что не приемлют идею разделенной страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orhan Qereman, Reuters Фото: Orhan Qereman, Reuters

Специальный штаб по проблеме обеспечения безопасности россиян и российских объектов в Сирии в среду провел заседание. Об этом сообщили в МИД России, не приведя подробностей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова лишь отметила, что «соответствующие решения» о дальнейших шагах вырабатываются.

Российское руководство считает свою военную миссию на территории Арабской Республики, начатую в 2015 году, выполненной.

«Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону,— напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— И потратила на это очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию». Затем, как дал понять представитель Кремля, власти Сирии во главе с Башаром Асадом должны были самостоятельно заниматься развитием страны. «Сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент "на земле"»,— отметил господин Песков.

В ночь на 11 декабря единый штаб сирийских боевиков объявил о взятии под свой контроль центральной части города Дейр-эз-Зор — столицы одноименной провинции, которая находится на северо-востоке страны и формально входит в зону совместного оперативного контроля курдских отрядов и американского контингента (официально в Сирии действует около 900 военных США). В руках исламистов оказался в том числе расположенный в пригороде Дейр-эз-Зора аэродром сирийских ВВС.

Захват Дейр-эз-Зора можно назвать второй крупной территориальной потерей «Демократических сил Сирии» (ДСС) — обладающего поддержкой США многонационального альянса, в котором доминируют сирийские курды. Накануне курдские формирования потеряли Манбидж — анклав в северо-западной провинции Алеппо. Входящие в исламистскую коалицию фракции Сирийской национальной армии — близкой к Турции военной платформы — давили на город с трех сторон. Ситуацию удалось разрядить США, при посредничестве которых командование ДСС согласилось вывести своих людей из осажденного анклава. «Бойцы военного совета Манбиджа, которые сопротивлялись атакам с 27 ноября, будут выведены оттуда в кратчайшие сроки,— заявил утром 11 декабря главнокомандующий ДСС Мазлум Абди.— Наша цель — прекращение огня на всей сирийской территории и начало политического процесса ради будущего страны».

Тревожные настроения царят и на юге Сирии, который находится под оперативным контролем «Южного фронта» — коалиции умеренных группировок, не имеющих, как кажется, твердого намерения присоединяться к «новой власти» под эгидой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена).

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Тем временем новое руководство в Дамаске заявило, что отказывается принимать «разделенную Сирию», а стране «в предстоящий период потребуются усилия всего ее народа».

Первые свидетельства того, как ведут себя захватившие власть боевики, говорят о возможном укоренении норм шариата в постасадовскую эпоху. Так, в соцсетях циркулируют видеоролики из аэропорта Дамаска, на которых запечатлены разбитые витрины с алкоголем в магазинах беспошлинной торговли.

В целом сирийцы чувствуют облегчение от смены власти, утверждает The Guardian, описывая ситуацию в столице. Однако, несмотря на чувство праздника, у жителей Дамаска остаются опасения по поводу безопасности. «На улицах продолжают раздаваться звуки выстрелов, а в некоторых районах, где не было электричества, сообщалось о грабежах и мелких преступлениях»,— говорится в репортаже британской газеты.

Сейчас тысячи сирийцев пытаются выяснить судьбу родственников, попавших за решетку в эпоху прежнего правительства. Основное внимание приковано к печально известной столичной тюрьме Седная, где сирийцы сейчас ищут пропавших близких. После того как в Дамаске распространились слухи о существовании секретных подземных уровней в Седнае, спасательные службы, волонтеры и боевики начали попытки пробить бетонные полы, чтобы войти в секретные помещения и прояснить судьбу исчезнувших заключенных, рассказывает в своем репортаже The New York Times.

Нил Кербелов