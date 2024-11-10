Не расширяются любя

Кандидат на один из ключевых постов в новом составе Еврокомиссии, еврокомиссара по расширению ЕС, Марта Кос получила поддержку комитета Европарламента по внешним делам, что практически гарантирует ее избрание на эту должность. В ходе слушаний Марта Кос, по сути, раскрыла планы Евросоюза по расширению на предстоящие пять лет. В этот период в ЕС могут быть приняты только одна или две балканские страны — Черногория и Албания. Крупнейшей страны региона — Сербии в этом ряду нет, как, впрочем, и ставших недавно кандидатами в ЕС Украины и Молдавии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марта Кос (в центре) на слушаниях в Европарламенте, на которых обсуждалась ее кандидатура

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Марта Кос (в центре) на слушаниях в Европарламенте, на которых обсуждалась ее кандидатура

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

О том, что кандидат Словении Марта Кос заручилась поддержкой профильного комитета Европарламента, сообщили со ссылкой на источники в Брюсселе сразу несколько балканских СМИ. Слушания по утверждению кандидатуры бывшей пловчихи, члена югославской сборной, журналистки, дипломата и политика 59-летней Марты Кос на пост комиссара ЕС по расширению прошли в конце минувшей недели и продолжались более трех часов. Одобрение комитета по внешним делам Европарламента означает, что Марта Кос практически гарантировала себе избрание на один из ключевых постов в Еврокомиссии, новый состав которой должен быть утвержден в конце ноября — начале декабря.

В ходе слушаний госпожа Кос, по сути, раскрыла планы Евросоюза по расширению на предстоящие пять лет.

Прежде всего она подчеркнула, что, несмотря на новую геополитическую ситуацию, когда боевые действия на Украине вернули вопрос о расширении в число приоритетов ЕС, осуществляться оно будет исключительно «по заслугам». Кроме того, по ее словам, «государства, которые в более поздний срок подали заявки на вступление, не должны стать конкурентами тем, кто сделал это раньше».

Исходя из этого, будущий еврокомиссар выразила уверенность в том, что в предстоящие пять лет, на которые рассчитан мандат нового состава Еврокомиссии, переговорный процесс по вступлению в ЕС может быть завершен «с одной или двумя балканскими странами».

«С Черногорией все переговорные вопросы можно было бы закрыть до конца 2026 года, а с Албанией — до конца 2027-го»,— подытожила Марта Кос.

Ключевую страну региона — Сербию она в этом ряду не упомянула, ограничившись похвалой сербскому президенту Александру Вучичу за то, что на днях он выразил готовность «сделать все для приведения законов Сербии в соответствие с европейской практикой». «Это большой успех, но слова следует подкрепить делом»,— предупредила Марта Кос.

Не оказалось в списке главных претендентов на вступление в ЕС и Украины с Молдавией, которые недавно в ускоренном порядке были приняты в ряды кандидатов.

Будущий еврокомиссар лишь пообещала Киеву поддержку. «Наша обязанность — быть самым твердым союзником народа Украины, ибо эта страна защищает не только себя, но и ценности ЕС. Для меня поддержка европейского пути Украины является абсолютным приоритетом»,— заверила Марта Кос.

В связи с возвращением в Белый дом Дональда Трампа госпожу Кос спросили о ее отношении к идее размена территориями между Сербией и Косово, которую прежняя республиканская администрация США активно продвигала в качестве варианта нормализации сербско-косовских отношений. «Об обмене территориями не может быть и речи»,— отрезала будущий еврокомиссар.

Однако самым, пожалуй, неприятным на слушаниях стал для Марты Кос вопрос о ее сотрудничестве с тайной службой бывшей Югославии, в чем ее обвиняют некоторые партии в родной Словении. «С югославской тайной службой я никогда не сотрудничала и не была ее агентом»,— категорически заявила госпожа Кос.

Такое объяснение членов комитета по внешним делам Европарламента, похоже, удовлетворило. И они дали добро на то, чтобы Марта Кос стала новым комиссаром по расширению ЕС.