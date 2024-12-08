Хорватия выставила счет соседям

Хорватия направила Черногории документ с требованием решить все спорные двусторонние вопросы, чего Загреб до сих пор не форсировал. Ранее Хорватия объявила персонами нон грата трех членов черногорского руководства, обвинив их в «систематической деятельности по подрыву двусторонних отношений». Все это может серьезно затормозить или даже заблокировать вступление Черногории в ЕС, куда республика рассчитывает попасть уже в 2028 году. Впрочем, как уверяют «Ъ» хорватские эксперты, «сроки принятия Черногории в ЕС зависят в первую очередь от самих черногорцев, а также от позиции ведущих стран Запада». С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Risto Bozovic / AP Фото: Risto Bozovic / AP

Хорватский документ имеет неофициальный характер, он направлен Черногории в форме non-paper, и его передача Подгорице не афишировалась. Однако в конце минувшей недели содержание документа стало известно черногорским СМИ.

Он содержит перечень из десятка спорных вопросов двусторонних отношений, которые Загреб требует решить.

Большинство из них остаются открытыми более 30 лет — они возникли после распада Югославии в 1991 году и последовавшей вслед за ним шестимесячной войны югославской армии против Хорватии.

До сих пор Загреб не настаивал на их безотлагательном решении и активно помогал Черногории со вступлением в НАТО и интеграцией в ЕС. Теперь же Подгорице предъявлен своего рода политический счет с требованием скорейшей оплаты.

Хорватия ожидает от Черногории разграничения на стратегически важном приграничном полуострове Превлака; возврата учебного военного корабля «Ядран», оставшегося в Черногории после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия (СРЮ); выплаты репараций за участие черногорских граждан в войне югославской армии против Хорватии и компенсаций содержавшимся в лагерях хорватам; полного обеспечения прав хорватскому нацменьшинству в Черногории; отказа от практики присваивания черногорским спортивным объектам и улицам имен лиц, которых в Хорватии считают военными преступниками.

Направление документа с требованием решить все спорные вопросы в двусторонних отношениях — не первый демарш Загреба в адрес Подгорицы. Минувшим летом Хорватия объявила персонами нон грата трех членов черногорского руководства, обвинив их в «систематической деятельности по подрыву двусторонних отношений». В хорватский черный список попали спикер черногорского парламента Андрия Мандич, первый вице-премьер Алекса Бечич и один из лидеров «Демократического фронта», депутат Милан Кнежевич. А до того были отмена визита в Черногорию министра обороны Хорватии и несколько хорватских нот протеста Подгорице. Все это привело к тому, что отношения между двумя соседними странами-членами НАТО оказались на самом низком уровне за все время их независимости.

С учетом того, что Хорватия играет роль своего рода куратора Балкан от ЕС и НАТО, негативные последствия от ухудшения отношений с Загребом Черногория рискует ощутить на себе довольно скоро.

Прежде всего это может обернуться блокированием со стороны Хорватии планов Подгорицы в 2028 году вступить в Евросоюз.

«Будучи членом ЕС, Хорватия, безусловно, может затормозить интеграцию Черногории в Евросоюз либо воспользоваться своим положением для решения двусторонних проблем в отношениях с Подгорицей,— пояснил “Ъ” хорватский внешнеполитический комментатор из издания Jutarnji list Владо Вурушич.— Однако Загреб не заинтересован, чтобы Черногория осталась за бортом Евросоюза, ибо тогда она окажется под полным влиянием соседней Сербии. Направлением нынешнего документа Хорватия скорее пытается подтолкнуть черногорское руководство к отказу от политики своих просербских лидеров, которые с подачи президента Сербии Александра Вучича блокируют реальное движение Черногории к ЕС».

«Принятие Черногории в ЕС в 2028 году зависит в первую очередь от самих черногорцев, а также от позиции ведущих стран Запада,— говорит “Ъ” Владо Вурушич.— Возможности небольших стран здесь достаточно ограничены. Когда перед вступлением Хорватии в ЕС в 2013 году ее блокировала в этом соседняя Словения из-за спорных приграничных вопросов, туда прибыла тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон и дала ясно понять, что Америка заинтересована в членстве Хорватии в ЕС, после чего все словенские блокады были сняты».