Путин не осуждает Байдена за помилование сына

Президент России Владимир Путин заявил, что не осуждает президента США Джо Байдена за решение помиловать своего сына Хантера. Господин Путин отметил, что в Джо Байдене оказалось «больше человека, чем политика». Об этом он сказал в ответ на вопрос спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

«Что касается Байдена, то, вы знаете, он политик. И всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это»,— сообщил президент.

Он также напомнил, что в российской истории тоже есть аналогичные случаи. В пример он привел ситуацию, когда Иосиф Сталин отказался от обмена своего сына Якова, попавшего в плен.

«Это не легенда — когда Сталин отказался от предложения поменять его сына Якова, находившегося в плену, на фельдмаршала Паулюса. Сказал: "Я солдата на фельдмаршала не меняю". Это решение человека»,— добавил глава государства.

Джо Байден помиловал Хантера Байдена в начале декабря. Сын президента США был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал окончательного приговора. Первое дело было связано с сокрытием факта о наркозависимости при покупке оружия, второе — с уклонением от уплаты налогов на $1,5 млн.

О помиловании сына президента — в материале «Ъ» «Джо Байден не справился с отцовскими чувствами».