Переработкам удваивают стандарт

Власти подготовили масштабные изменения рынка труда. Среди идей удвоить лимит переработок. Сейчас ограничение сверхурочной занятости составляет четыре часа за два дня или 120 часов в год. Если поправки в Трудовой кодекс будут приняты, то закон позволит сотрудникам перерабатывать четыре часа в сутки или 240 часов в течение года. Сверхурочную работу предлагается оплачивать по двойному тарифу. Сейчас же за первые часы переработки сотрудник получает зарплату в полуторном размере. Среди других задумок ведомства расширение списка причин для увольнения, а также снятие запрета на отзыв сотрудников вредных производств из непрерывного отпуска. Законопроект рассчитан на повышение гибкости рынка труда с учетом дефицита кадров, пишет РБК, который ознакомился с проектом Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Но повлияют изменения на компании с четким регламентированным графиком, говорит руководитель практики трудового права юридической компании «Центральный округ» Ирина Володина: «Конечно, это в большей степени затронет работников производственной отрасли, то есть заводы, где посменный график. И в данном случае это, наверное, еще и государственные структуры. Если мы говорим про увольнения, это затронет всех, кто работает по трудовому договору. Если эти изменения будут внесены в Трудовой кодекс, то все будет регулироваться с точки зрения трудовой инспекции. Есть комиссии, которые могут контролировать правильность использования трудового договора. При этом у нас есть суды, куда сотрудник может обратиться и отстоять свои права».

Согласно изменениям, список причин для увольнения по инициативе работодателя расширится. Например, можно будет расторгнуть трудовой договор, если сотрудник прогуливает работу в течение четырех месяцев без каких-либо объяснений. Кроме того, малый бизнес сможет заключать срочный трудовой договор с 70 сотрудниками, что вдвое больше, чем сейчас. Но все эти меры, включая переработки, будут выгодны только работодателям, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов: «К сожалению, у нас однобоко понимается гибкость рынка труда, в основном в пользу работодателя, включая возможность быстрее увольнять работника, не неся при этом каких-то значимых потерь. Такого рода предложения означают снижение защиты прав работника.

Предложение, которое каким-то образом должно улучшить ситуацию на рынке труда, увеличить право работодателя предлагать работнику большее количество переработок, будет восприниматься работником как нарушение его прав.

Гибкость выразится в том, что сотрудник от такого работодателя уйдет. При этом сами авторы признают, что сегодня предприятия только в 11 случаях из 100 оплачивают сверхурочную работу. К сожалению, по этому поводу ничего не предлагается. Безусловно, переработки предприятиям выгоднее, чем нанимать каких-то других сотрудников со стороны. Учет этих переработок достаточно сложно вести. Предприниматель, по сути, пользуется бесплатным трудом. Но если такой работник заболеет, заместить его будет просто невозможно».

Согласно статистике портала hh.ru, осенью около трети россиян оставались на сверхурочную работу практически ежедневно. Что изменят предложения властей? Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов объясняет, что бизнес обходит ограничения уже сейчас: «В части условий о сверхурочной работе у бизнеса возможность обходить ограничения будет. Более того, она есть и используется уже сейчас.

Во-первых, сотрудник может осуществлять работу в нерабочее время по собственной инициативе. Крайне сложно доказать при обжаловании в суде или в трудовой инспекции, что работодатель работника как-то заставил. Более того, на языке бизнеса резюмируется, что уже существующий уровень оплаты труда большинства сотрудников среднего и высшего звена предполагает сверхурочную работу. И второй способ — включение в трудовые договоры условия о ненормированном графике работ.

Формально работник может обратиться в государственную трудовую инспекцию или в суд. Но на практике таких случаев достаточно мало. Такой подход существует не только в России, а в большинстве стран. И большинство сотрудников понимают, что, вступив в конфликт и прекратив отношения с одним работодателем, у следующего работодателя они окажутся ровно в той же ситуации. Экономика России и любой страны требует большего количества рабочих часов, чем это может быть закреплено в законе».

Новые поправки также снимут запрет на испытательный срок для специалистов, который менее года назад получили высшее или среднее профессиональное образование. “Ъ FM” направил запрос в Минэкономразвития с просьбой уточнить, когда будут рассмотрены поправки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая