Профсоюзы против повышения потолка сверхурочной работы

По словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давида Кришталя, предложение Минэкономики увеличить лимит сверхурочной работы не должно войти в Трудовой кодекс. В противном случае российский рынок труда ждет рост травматизма и профессиональных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как заявил «Ъ» зампред ФНПР Давид Кришталь, общероссийское объединение профсоюзов выступает категорически против внесения поправок в Трудовой кодекс, предложенных Минэкономики. «Нельзя законодательно, без разбору давать работодателям возможность увеличивать количество сверхурочных часов»,— отметил он.

Ранее РБК сообщило о законопроекте Минэкономики — пакете поправок к различным статьям Трудового кодекса, призванным облегчить работодателям наращивание интенсивности использования труда в условиях дефицита кадров.

В частности, ведомство предложило увеличить верхний предел объема сверхурочной работы в год до 240 часов вместо нынешних 120 — и оплачивать такую занятость в двойном размере, начиная с 121 часа.

С текущего года, как ранее писал «Ъ», правительство уже повысило размер оплаты труда при сверхурочной работе, постановив рассчитывать его исходя не только из размера оклада, но всех заработков работника на рабочем месте (подробнее см. «Ъ» от 26 февраля).

«Если эти поправки будут приняты в нынешнем виде, то мы через несколько лет обязательно столкнемся с ростом травматизма и профессиональной заболеваемости. Норма 120 часов появилась не на пустом месте, именно она отражает предел возможности работников дополнительно трудиться»,— говорит господин Кришталь. По его словам, обсуждение увеличения лимита сверхурочной работы возможно, но это должно происходить применительно к конкретному предприятию и конкретному рабочему месту.

«Работодатель может с помощью коллективного договора, при желании работников зафиксировать их новые обязательства и объем компенсации. Но тут не может быть единого норматива на всю страну и для всех отраслей. Мы прекрасно понимаем, что в то время как часть российских предприятий действительно выпускает крайне востребованную продукцию, многие производят ширпотреб»,— сказал он.

Анастасия Мануйлова