Не на вес золота

Во многих дискуссиях о состоянии российского рынка возникает вопрос — не пора ли начать регулировать его административными методами. Дефицит кадров, по оценкам компаний, уже стал тотальным, а расходы на зарплаты сотрудников, которые необходимо повышать регулярно, чтобы удерживать работающих и нанимать новых, достигли критического предела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

При этом распространенным является мнение о том, что россиян интересует в их работе только зарплата и они с легкостью меняют профессию, который учились много лет, на специальность, не требующую никакого образования в принципе, если за нее хорошо платят,— например, уходят из инженеров в курьеры, оголяя важные для страны рабочие места на стратегических производствах. В этом контексте и возникают разговоры о вмешательстве государства в рынок. Так, глава SuperJob Алексей Захаров считает (см. с. 2), что ситуацию нужно исправлять, отказавшись от института самозанятости, по крайней мере, для сферы услуг — иначе налоговые льготы на их наем позволяют компаниям платить курьерам и водителям больше, чем могут платить инженерам и учителям в других секторах.

Однако труд в РФ на самом деле остается дешевым — по крайней мере относительно, с точки зрения макроэкономики. Последние несколько лет доля оплаты труда в ВВП страны снижалась, что свидетельствует о том, что прирост производительности обгонял прирост выплат работникам. Несколько скорректировался этот тренд лишь в 2023 году, что повысило долю зарплат в ВВП с 39% до 40,3%. Однако это все равно ниже, чем в предыдущем десятилетии, когда эта доля достигала 45%.

И уж самозанятость сама по себе вряд ли сыграла в повышении относительной стоимости труда большую роль, хотя по своей сути на это и направлена. Однако людей, которые бы зарабатывали в этом статусе больше нескольких тысяч рублей в год, по данным ФНС, в РФ около 5 млн и «перебороть» недостаточно высокие темпы прироста зарплат в большинстве секторов они, очевидно, не смогли. Итоговая невысокая стоимость труда, отметим, по цепочке транслируется в невысокую активность его автоматизации в компаниях: люди все еще обходятся работодателям дешевле, чем механизмы и искусственный интеллект.

В таких условиях осуждать тех, кто в желании заработать больше переходит из отрасли в отрасль, странно — если рост зарплат в целом невелик, но неравномерен, удержать свободных людей от попыток улучшить свое положение вряд ли возможно. А попытка ограничить эту свободу — очевидное стремление «разделить» собственные будущие траты на зарплаты с государством: «Пусть не мы стимулируем, а оно заставит людей работать». Так можно пойти и дальше: вообще ничего не платить.

Анастасия Мануйлова