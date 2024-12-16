Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не на вес золота

Обозреватель отдела экономики Анастасия Мануйлова о цене труда в РФ

Во многих дискуссиях о состоянии российского рынка возникает вопрос — не пора ли начать регулировать его административными методами. Дефицит кадров, по оценкам компаний, уже стал тотальным, а расходы на зарплаты сотрудников, которые необходимо повышать регулярно, чтобы удерживать работающих и нанимать новых, достигли критического предела.

Анастасия Мануйлова

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

При этом распространенным является мнение о том, что россиян интересует в их работе только зарплата и они с легкостью меняют профессию, который учились много лет, на специальность, не требующую никакого образования в принципе, если за нее хорошо платят,— например, уходят из инженеров в курьеры, оголяя важные для страны рабочие места на стратегических производствах. В этом контексте и возникают разговоры о вмешательстве государства в рынок. Так, глава SuperJob Алексей Захаров считает (см. с. 2), что ситуацию нужно исправлять, отказавшись от института самозанятости, по крайней мере, для сферы услуг — иначе налоговые льготы на их наем позволяют компаниям платить курьерам и водителям больше, чем могут платить инженерам и учителям в других секторах.

Однако труд в РФ на самом деле остается дешевым — по крайней мере относительно, с точки зрения макроэкономики. Последние несколько лет доля оплаты труда в ВВП страны снижалась, что свидетельствует о том, что прирост производительности обгонял прирост выплат работникам. Несколько скорректировался этот тренд лишь в 2023 году, что повысило долю зарплат в ВВП с 39% до 40,3%. Однако это все равно ниже, чем в предыдущем десятилетии, когда эта доля достигала 45%.

И уж самозанятость сама по себе вряд ли сыграла в повышении относительной стоимости труда большую роль, хотя по своей сути на это и направлена. Однако людей, которые бы зарабатывали в этом статусе больше нескольких тысяч рублей в год, по данным ФНС, в РФ около 5 млн и «перебороть» недостаточно высокие темпы прироста зарплат в большинстве секторов они, очевидно, не смогли. Итоговая невысокая стоимость труда, отметим, по цепочке транслируется в невысокую активность его автоматизации в компаниях: люди все еще обходятся работодателям дешевле, чем механизмы и искусственный интеллект.

В таких условиях осуждать тех, кто в желании заработать больше переходит из отрасли в отрасль, странно — если рост зарплат в целом невелик, но неравномерен, удержать свободных людей от попыток улучшить свое положение вряд ли возможно. А попытка ограничить эту свободу — очевидное стремление «разделить» собственные будущие траты на зарплаты с государством: «Пусть не мы стимулируем, а оно заставит людей работать». Так можно пойти и дальше: вообще ничего не платить.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...