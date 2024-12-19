Путин рассказал, что перевел деньги в банк «Россия» назло Западу

Президент России Владимир Путин рассказал, что после введения западных санкций демонстративно перевел свои деньги в банк «Россия». Зарплата ему приходит туда же.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У меня был вклад в "Сбере". Он, по-моему, так и сохранился. А когда банк "Россия" был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

Банк «Россия» был основан в 1990 году. Его основным акционером числится предприниматель Юрий Ковальчук. В 2014 году США ввели санкции в отношении кредитной организации за «оказание материальной поддержки российским правительственным чиновникам». Позже к санкциям против банка присоединились в том числе Канада, Великобритания, ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония.