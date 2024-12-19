Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии

Президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий. Он назвал эту страну главным бенефициаром событий в Сирии.

«Мы надеемся, что когда-нибудь Израиль выйдет с территорий Сирии, но сейчас он завозит туда дополнительные войска. Более того, местное население уже обращается с просьбой включить их в еврейское государство»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

Он отметил, что в Сирии находятся «несколько тысяч» израильских войск. «И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться»,— сказал президент.

Все происходящее он назвал «сложным вопросом». Проблем по вопросу Израиля и его отношений с Сирией «будет много», выразил уверенность президент. Он отметил, что Россия в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке выступает на стороне международного права.

16 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам Сирии в Латакии и Тартусе. СМИ назвали это самыми мощными ударами по региону с 2012 года. На прошлой неделе израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС Сирии, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности. По данным израильской армии, было нанесено не менее 250 ударов. ЦАХАЛ заявлял, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы вооружение не попало в руки боевиков.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «Сирия превращается в протекторат Турции».