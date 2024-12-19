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Коммерсантъ FM
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Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии

Президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий. Он назвал эту страну главным бенефициаром событий в Сирии.

«Мы надеемся, что когда-нибудь Израиль выйдет с территорий Сирии, но сейчас он завозит туда дополнительные войска. Более того, местное население уже обращается с просьбой включить их в еврейское государство»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

Он отметил, что в Сирии находятся «несколько тысяч» израильских войск. «И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться»,— сказал президент.

Все происходящее он назвал «сложным вопросом». Проблем по вопросу Израиля и его отношений с Сирией «будет много», выразил уверенность президент. Он отметил, что Россия в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке выступает на стороне международного права.

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16 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам Сирии в Латакии и Тартусе. СМИ назвали это самыми мощными ударами по региону с 2012 года. На прошлой неделе израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС Сирии, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности. По данным израильской армии, было нанесено не менее 250 ударов. ЦАХАЛ заявлял, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы вооружение не попало в руки боевиков.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «Сирия превращается в протекторат Турции».

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Итоги года с Владимиром Путиным

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

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Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Владимир Путин на пресс-конференции

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