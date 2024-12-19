Путин: в России живет больше украинцев, чем на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что власти страны приветствуют переезд украинцев в Россию. По его словам, «они люди нашей культуры, часть нашего народа, по сути».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне кажется, что украинцев уже в России проживает если не столько же, сколько в Украине, а может быть, даже больше. Я не шучу, вполне это может быть. Имея ввиду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам,— это миллионы людей. И в целом у нас примерно столько же, сколько на Украине сейчас украинцев проживает»,— сказал президент во время «Итогов года».

В ООН говорили, что с 2014 года количество жителей Украины снизилось более чем на 10 млн человек, с февраля 2022-го — на 8 млн. По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в Европу уехало более 6,2 млн жителей Украины. Из данных UNHCR следует, что в России находится 1,2 млн украинских беженцев, с февраля 2022-го российскую границу пересекли 2,8 млн украинцев.

В сентябре 2023 года господин Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезд в Россию по документам с истекшим сроком действия. В октябре того же года правительство РФ ввело ограничения для граждан Украины из третьих стран: они могут въехать только через аэропорт Шереметьево и КПП «Лудонка» в Псковской области. Для нахождения в России им надо проходить дактилоскопию и медосвидетельствование.