Матч ниже поясом

Венцом очередного года в профессиональном боксе станет второй бой в его рамках между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Он состоится в субботу в Эр-Рияде и слепит яркостью своей афиши. На кону астрономические деньги и грандиозный с точки зрения престижности титул — короля супертяжелой категории. А расклад полон загадок, связанных и с исходом первого поединка, завершившегося победой Усика на тоненького, и со спецификой карьеры его оппонента, привыкшего переваривать удары судьбы, какими бы увесистыми они ни выглядели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В субботу в Эр-Рияде Александр Усик (на фото) и Тайсон Фьюри во второй раз за год определят лучшего супертяжеловеса мира

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters В субботу в Эр-Рияде Александр Усик (на фото) и Тайсон Фьюри во второй раз за год определят лучшего супертяжеловеса мира

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Этот бой — превосходная иллюстрация тезиса насчет того, что фактический статус в боксе куда важнее статуса формального. В первом поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который прошел в Эр-Рияде в мае, на кону было звание абсолютного чемпиона мира, которым в супертяжелом весе, очень особенной категории, никто не владел четверть века. Сейчас разыгрываются не все четыре пояса, собранные Усиком, а лишь три — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). С поясом Международной боксерской федерации (IBF) он довольно быстро расстался, потому что ради матча-реванша с Фьюри отказался от обязательной его защиты. Теперь он у британца Даниэля Дюбуа. Но кто вообще о такой мелочи вспоминает?

Все равно же понятно, что именно в субботу в столице Саудовской Аравии определяется бесспорный король супертяжелого веса. Выше никого нет и ближайшее время не будет.

Зато постоянно вспоминают о том, как по сравнению с майским вырос призовой фонд матча. Семь месяцев назад он составлял около $150 млн. Сумму гонораров участников нового поединка, чуть больше половины из которой достанется, естественно, Александру Усику благодаря его нынешнего рангу, разные издания оценивают в диапазоне от $190 млн до $200 млн: это уже что-то не просто колоссальное, а астрономическое. И ее рост, кажется, примерно соответствует росту интереса к противостоянию, уже зашкалившему за все мыслимые пределы.

А все, конечно, просто. Давно известно, что матч-реванш в боксе — жутко полезная и жутко выгодная для всех, кто к нему причастен, штука, если для его устройства есть веские причины. А тут — они прямо идеальные, и главная совершенно очевидна. Она — в раскладе, доверху напичканном всякого рода сложными загадками.

Их было немало и перед предыдущим боем. Два почти ровесника (украинцу 37 лет, британцу — 36), два выдающихся и отличающихся друг от друга, как зима от лета, супертяжа.

Один, Александр Усик,— перемещается по рингу с грацией фигуриста, гибок, хитер. Другой, Тайсон Фьюри, на его фоне представляется здоровенным увальнем, зато в кулаках таится ядерная мощь, а ярости, страсти — тонны. И черт его разберет, кто тут сильнее. Сильнее оказался Усик.

Но самое важное, как он взял верх. Время, разумеется, стирает многие детали, но между двумя поединками украинца и британца его прошло чересчур мало, чтобы стереть наиболее значимые. А в памяти у всех, кто его видел, застрял прежде всего тот факт, что Усик победил достойно, заслуженно, так, что не придерешься, как ни старайся, но на самом-то деле на тоненького. Судейское решение было раздельным, то есть среди трех карт имелась и карта, на которой счет был в пользу Фьюри. А на одной из двух, принесших выигрыш Усику, его отрыв был минимальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge, Reuters Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Погубил британца, если разобраться, по сути, один-единственный раунд — девятый. До него все было в порядке. Он по привычке «проспал» начало боя, но потом давил, доставал Усика, используя превосходство в росте в полтора десятка сантиметров. И интеллект, чутье Усику не особенно и помогали. И вот когда Фьюри его вроде бы зажал в тиски, когда повел, британец пережил что-то наподобие коллапса. В этом девятом раунде он пропускал и пропускал. А после серии из четырнадцати ударов очутился в нокдауне, автоматически лишившем его очка.

Так вот, если бы не это, если бы Фьюри, даже оставаясь в том ужасном раунде настолько же нелепым, хотя бы не дал повода отсчитывать себе нокдаун, итогом боя была бы ничья. А если бы он провел его на уровне, более или менее соответствующем тому, на котором дрался в раундах предшествующих, то и вовсе стал бы абсолютным чемпионом мира. Элементарная математика, объясняющая в том числе невероятный разброс мнений по поводу шансов соперников в предстоящем поединке, но, разумеется, не снимающая и не проясняющая ключевые вопросы, его касающиеся.

Нетрудно представить, о чем перед субботним боем думали те, кто, выбирая из двух вариантов, ставил все-таки на вариант со вторым подряд успехом Александра Усика.

Да примерно о том же, о чем матерый супертяж Дерек Чисора, встречавшийся в свое время и с украинцем, и со своим соотечественником. Ну да, Фьюри может, следуя, например, рецепту эксперта ESPN, знаменитого полусредневеса Тимоти Брэдли, добавить в жесткости, выкинуть на свалку привычку два-три раунда тратить на раскачку. Но Усик чересчур умный спортсмен, чтобы настраиваться исключительно на повторение пройденного, и для него едва ли будут сюрпризом изменения, которые произойдут с Фьюри. Сам, как и обещает, прибавит, исправит все ошибки, что разглядел. И этому его умению есть же свежее подтверждение.

На пути к боям с Тайсоном Фьюри у Александра Усика стоял еще один незаурядный британский боксер — Энтони Джошуа, который казался чуть ли не опаснее Фьюри. И ничего, Усик одолел его в двух подряд поединках, в 2021 и 2022 годах, хотя перед вторым Джошуа из кожи вон лез, чтобы адаптировать свой стиль под стиль украинца. Показательно, что Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, обратил внимание как раз на этот эпизод, сказав, что сердцем-то с Фьюри, а разум настойчиво подсказывает, что ничего у него не выйдет.

Но нетрудно представить и что думают те, кто все же в Тайсона Фьюри верит.

Скажем, они не забыли, помимо счета первого боя, что перед ним у него было рассечение глаза и сорванные спарринги. А нынче со здоровьем все в полном порядке. Еще они уверены, что, как ни крути, Фьюри действительно воспринимает субботний поединок иначе, чем любой из тех, которые у него были в жизни. Это же беспрецедентная для него, экстраверта, история — на несколько недель наглухо закрыться от всех в тренировочном лагере на Мальте, отключить мобильник, отказаться от общения даже с супругой, хотя раньше она всегда должна была быть где-то в зоне досягаемости. Похоже на сюжет боевика из 1980-х, когда герой, чтобы отомстить злодею, убившему лучшего друга, просит пустить его в тибетский монастырь и там, на рисе и воде, месяц, колошматя кирпичи и доски, обливаясь ледяной водой, засыпая на гвоздях, закаляет дух и мускулы.

Но есть, может, и более интересный нюанс. Не будет большим преувеличением констатировать, что вся карьера Тайсона Фьюри — сплошное преодоление и скроена из возрождений из пепла. Он восстал из него, когда сразу после взлета в середине прошлого десятилетия на два года вылетел из бокса из-за проблем с допингом, наркотиками и психикой. Он восстал из него, когда, вернувшись на ринг, осознал, что надо сбрасывать пару десятков килограммов лишнего веса. Он восстал из него, когда в 2018 году в заключительном раунде определявшего его судьбу боя против Деонтея Уайлдера лежал навзничь на ринге, и все были убеждены, что это глубокий нокаут, но встал на ватные ноги и дотянул до спасшей будущее ничьей. Да на фоне этих воскрешений взять реванш у гения бокса, которому с микроскопическим отставанием проиграл в мае,— сущий пустяк.

Алексей Доспехов