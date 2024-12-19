Путин не считает свержение Асада поражением России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия достигла своей цели в Сирии — не допустила создания исламского халифата. Глава государства подчеркнул, что не считает происходящее в Сирии поражением России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы сказали про Сирию. Вам (западным журналистам.— "Ъ") и тем, кто платит (вам.— "Ъ") зарплату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли»,— сказал господин Путин. Так он ответил на вопрос журналиста американского канала NBC на «Итогах года».

Президент отметил, что те группировки, которые воевали с правительственными войсками, «претерпели внутренние изменения». «Недаром сегодня многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? Это значит, что в известной степени цель достигнута»,— сказал господин Путин.

По словам президента, наземная компонента в Сирии состояла из правительственных войск и «так называемых проиранских боевых соединений». Господин Путин рассказал, что Алеппо защищало около 30 тыс. человек. В город вошли «350 боевиков». Правительственные войска и проиранские подразделения отошли без боя. Также, за несколькими исключениями, было по всей территории Сирии. Россия вывезла в Тегеран 4 тыс. иранских бойцов.