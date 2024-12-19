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Путин не считает свержение Асада поражением России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия достигла своей цели в Сирии — не допустила создания исламского халифата. Глава государства подчеркнул, что не считает происходящее в Сирии поражением России.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы сказали про Сирию. Вам (западным журналистам.— "Ъ") и тем, кто платит (вам.— "Ъ") зарплату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли»,— сказал господин Путин. Так он ответил на вопрос журналиста американского канала NBC на «Итогах года».

Президент отметил, что те группировки, которые воевали с правительственными войсками, «претерпели внутренние изменения». «Недаром сегодня многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? Это значит, что в известной степени цель достигнута»,— сказал господин Путин.

По словам президента, наземная компонента в Сирии состояла из правительственных войск и «так называемых проиранских боевых соединений». Господин Путин рассказал, что Алеппо защищало около 30 тыс. человек. В город вошли «350 боевиков». Правительственные войска и проиранские подразделения отошли без боя. Также, за несколькими исключениями, было по всей территории Сирии. Россия вывезла в Тегеран 4 тыс. иранских бойцов.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2024. Главное

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

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Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Вопросы от зрителей

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Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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