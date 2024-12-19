Путин рассказал, что планирует встретиться с Асадом

Президент Владимир Путин заявил, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву. Однако он планирует такую встречу в будущем. На ней господин Путин в том числе обсудит с господином Асадом ситуацию с пропавшим в Сирии американским журналистом Остином Тайсом.

Вопрос о пропаже журналиста Оскара Тайса Владимиру Путину на конференции «Итоги года» задал корреспондент NBC News Кир Харди Бреннан-Симмонс. Господин Бреннан-Симмонс отметил, что на текущей неделе мать журналиста направила российскому президенту письмо, в котором попросила помощи в поиске сына, поскольку Владимир Путин «имеет связи с сирийским правительством». «Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю»,— сказал президент, отвечая на вопрос.

Президент отметил, что 12 лет назад в Сирии шли активные боевые действия. Он выразил сомнение, что Башар Асад осведомлен о том, что случилось с американским журналистом. «Тем не менее я обещаю, что обязательно этот вопрос задам»,— сказал Владимир Путин. Он отметил, что вопрос о пропаже журналиста также следует задать тем, кто «контролирует ситуацию в Сирии на земле сегодня».

Остин Тайс готовил репортажи для нескольких СМИ, в том числе The Washington Post и The Wall Street Journal, в прошлом служил в корпусе морской пехоты США. Журналист пропал в 2012 году. Утверждалось, что его задержали на юге Дамаска по подозрению в связях с ЦРУ. Его мать считает, что он содержится в сирийской тюрьме.

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