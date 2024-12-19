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Коммерсантъ FM
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Путин рассказал, что планирует встретиться с Асадом

Президент Владимир Путин заявил, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву. Однако он планирует такую встречу в будущем. На ней господин Путин в том числе обсудит с господином Асадом ситуацию с пропавшим в Сирии американским журналистом Остином Тайсом.

Вопрос о пропаже журналиста Оскара Тайса Владимиру Путину на конференции «Итоги года» задал корреспондент NBC News Кир Харди Бреннан-Симмонс. Господин Бреннан-Симмонс отметил, что на текущей неделе мать журналиста направила российскому президенту письмо, в котором попросила помощи в поиске сына, поскольку Владимир Путин «имеет связи с сирийским правительством». «Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю»,— сказал президент, отвечая на вопрос.

Президент отметил, что 12 лет назад в Сирии шли активные боевые действия. Он выразил сомнение, что Башар Асад осведомлен о том, что случилось с американским журналистом. «Тем не менее я обещаю, что обязательно этот вопрос задам»,— сказал Владимир Путин. Он отметил, что вопрос о пропаже журналиста также следует задать тем, кто «контролирует ситуацию в Сирии на земле сегодня».

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Остин Тайс готовил репортажи для нескольких СМИ, в том числе The Washington Post и The Wall Street Journal, в прошлом служил в корпусе морской пехоты США. Журналист пропал в 2012 году. Утверждалось, что его задержали на юге Дамаска по подозрению в связях с ЦРУ. Его мать считает, что он содержится в сирийской тюрьме.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «Сирия превращается в протекторат Турции».

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«Итоги года с Владимиром Путиным»

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Владимир Путин на пресс-конференции

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