Путин прокомментировал переезд госкомпаний в регионы

Президент России Владимир Путин назвал правильной идею о переводе госкомпаний в регионы. Об этом он сказал в ходе своей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Напомним, что в Ярославль переедет Промсвязьбанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава страны, высказываясь о переводе сотрудников энергетической компании «РусГидро» из Москвы в Красноярск, пояснил, что это сложный, но нужный процесс.

«Я считаю, что это очень правильно, и, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это все-таки подталкивает к развитию, в том числе чтобы налоговая составляющая заработала поярче. Мы будем это делать. Процесс сложный. Но это требует времени. Из Москвы людей очень сложно утащить. Не потому, что они ленивые. Но дети, школы, детские сады, институты. Сложный процесс такой. Будем обязательно работать над тем, чтобы и крупные компании перемещались в другие регионы России. Территория огромная и, конечно, по стране нужно распределять»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, что ПАО «Промсвязьбанк» зарегистрирует юридический и налоговый адреса в Ярославле. Банк планирует перевести в город 5 тыс. сотрудников и членов их семей, построив офисы и жилье. Процесс займет несколько лет. Эксперты полагают, что переезд стал прямым следствием поручения президента о переезде госкомпаний из Москвы в регионы.

Алла Чижова