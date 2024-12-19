Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Татарстана утвердило 250 мероприятий по посланию Минниханова

Правительство Татарстана представило комплексный план реализации послания раиса республики Рустама Минниханова на 2025 год. Документ, включающий 250 мероприятий, подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и размещен на официальном портале правовых актов.

Правительство Татарстана утвердило 250 мероприятий по посланию Минниханова

Правительство Татарстана утвердило 250 мероприятий по посланию Минниханова

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Правительство Татарстана утвердило 250 мероприятий по посланию Минниханова

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Первая часть плана посвящена общеполитической ситуации. В нее включены 103 мероприятия, основное внимание уделено поддержке участников СВО, их социальной защите и медицинской реабилитации. Также в документе описаны подготовка к празднованию 80-летия Победы, работа с молодежью, противодействие экстремистским идеологиям, реставрация культовых сооружений (в том числе Богородицкого монастыря) и проработка вопросов строительства Соборной мечети в Казани.

Вторая часть плана содержит 105 мероприятий и связана с обеспечением устойчивого развития экономики. В нее входят проекты запуска производства электрокара «Атом», строительства олефинового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме», реализации проекта «Аммоний 2.0» в Менделеевске, помощи «Татнефти» в создании цепочки «Параксилол-ТФК-ПЭТФ» и строительства комплекса по переработке зерна. Также документ предусматривает сертификацию вертолета «Ансат-М», локализацию компонентов для грузовиков «Атлант» и завершение строительства производственных корпусов на КАЗ им. Горбунова.

Третья часть плана включает 42 мероприятия, направленных на заботу о людях и развитие человеческого капитала. Среди ключевых направлений — строительство и реконструкция социальных объектов, создание молодежных экстрим-парков, модернизация коммунальной инфраструктуры, разработка мастер-плана Альметьевской агломерации и обеспечение жилых комплексов социальными объектами.

Рустам Минниханов обратился с посланием к Госсовету Татарстана в конце сентября.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...