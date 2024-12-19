Правительство Татарстана представило комплексный план реализации послания раиса республики Рустама Минниханова на 2025 год. Документ, включающий 250 мероприятий, подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и размещен на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Татарстана утвердило 250 мероприятий по посланию Минниханова

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Правительство Татарстана утвердило 250 мероприятий по посланию Минниханова

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Первая часть плана посвящена общеполитической ситуации. В нее включены 103 мероприятия, основное внимание уделено поддержке участников СВО, их социальной защите и медицинской реабилитации. Также в документе описаны подготовка к празднованию 80-летия Победы, работа с молодежью, противодействие экстремистским идеологиям, реставрация культовых сооружений (в том числе Богородицкого монастыря) и проработка вопросов строительства Соборной мечети в Казани.

Вторая часть плана содержит 105 мероприятий и связана с обеспечением устойчивого развития экономики. В нее входят проекты запуска производства электрокара «Атом», строительства олефинового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме», реализации проекта «Аммоний 2.0» в Менделеевске, помощи «Татнефти» в создании цепочки «Параксилол-ТФК-ПЭТФ» и строительства комплекса по переработке зерна. Также документ предусматривает сертификацию вертолета «Ансат-М», локализацию компонентов для грузовиков «Атлант» и завершение строительства производственных корпусов на КАЗ им. Горбунова.

Третья часть плана включает 42 мероприятия, направленных на заботу о людях и развитие человеческого капитала. Среди ключевых направлений — строительство и реконструкция социальных объектов, создание молодежных экстрим-парков, модернизация коммунальной инфраструктуры, разработка мастер-плана Альметьевской агломерации и обеспечение жилых комплексов социальными объектами.

Рустам Минниханов обратился с посланием к Госсовету Татарстана в конце сентября.

Анар Зейналов