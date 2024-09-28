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Послание Рустама Минниханова Государственному совету

Второе заседание парламента Татарстана седьмого созыва

В Казани состоялось второе заседание Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева. В рамках заседания раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием к парламенту республики и приглашённым чиновникам. В заседании помимо депутатов приняли участие представители государственных и муниципальных органов власти и руководители предприятий. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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