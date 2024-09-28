Послание Рустама Минниханова Государственному совету
Второе заседание парламента Татарстана седьмого созыва
В Казани состоялось второе заседание Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева. В рамках заседания раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием к парламенту республики и приглашённым чиновникам. В заседании помимо депутатов приняли участие представители государственных и муниципальных органов власти и руководители предприятий. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
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