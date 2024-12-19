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Коммерсантъ FM
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Белый дом заподозрил Трампа в намерении приостановить работу правительства США

Избранный президент США Дональд Трамп и его заместитель Джеймс Ди Вэнс оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, что может привести к приостановке работы федерального правительства. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Избранные президент США Дональд Трамп и его заместитель Джеймс Ди Вэнс

Избранные президент США Дональд Трамп и его заместитель Джеймс Ди Вэнс

Фото: Brian Snyder, Reuters

Избранные президент США Дональд Трамп и его заместитель Джеймс Ди Вэнс

Фото: Brian Snyder, Reuters

Она заявила, что однопартийцы господина Трампа должны прекратить «политические игры» с двухпартийным соглашением о продлении финансирования правительства до 14 марта 2025 года. По словам госпожи Жан-Пьер, в противном случае они «создадут нестабильность во всей стране».

Ранее Дональд Трамп раскритиковал законопроект, предусматривающий выделение порядка $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и другие нужды. Политик настаивал на исключении ряда статей расходов и согласии конгрессменов с отменой или повышением потолка госдолга, который в ноябре превысил $36 трлн.

Обеим палатам Конгресса необходимо до 8:00 мск 21 декабря договориться о дальнейшем финансировании, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства. Американские законодатели пока не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября. Ранее было утверждено временное финансирование сроком до 20 декабря.

О возможных изменениях в политике Белого дома — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий им готовит».

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