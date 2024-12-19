The Times: глава Минобороны Британии допустил отправку инструкторов на Украину

Великобритания может рассмотреть вариант отправки своих военнослужащих на Украину в целях подготовки личного состава ее вооруженных сил. Об этом написала газета The Times. Журналист издания сопровождал главу британского Минобороны Джона Хили в ходе его поездки в Киев на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Великобритании Джон Хили

Фото: Reuters Министр обороны Великобритании Джон Хили

Фото: Reuters

В интервью он заявил, что Лондон по-прежнему готов оказать Киеву любую поддержку. «(Следует.— "Ъ") упростить для украинцев доступ (к подготовке британцами.— "Ъ") и работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев»,— заявил господин Хили.

В ходе визита Джон Хили встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и детально ознакомил его с планами Соединенного Королевства по оказанию помощи в следующем году. Так, Лондон хочет не только расширить программу подготовки украинских солдат, но и передать ВСУ очередные партии оружия и сохранить финансирование. В ноябре Минобороны Соединенного Королевства отчиталось о подготовке с февраля 2022 года местными инструкторами порядка 50 тыс. украинских военных.

Ранее стало известно, что президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе обсудили вопрос о возможном размещении на украинской территории иностранного воинского контингента.

Подробнее о европейских инициативах — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».