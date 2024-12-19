Макрон и Зеленский обсудили вопрос о размещении на Украине иностранных военных

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе обсудили вопрос о возможном размещении на украинской территории иностранного воинского контингента. Это уже восьмая встреча политиков в текущем году, уточнили в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру»,— написал господин Зеленский в Telegram-канале. Он назвал встречу с французским президентом в формате тет-а-тет продуктивной и отметил важность усиления украинской системы противовоздушной обороны. Владимир Зеленский также сообщил о договоренности с Эмманюэлем Макроном о подготовке во Франции еще одной бригады для украинской армии.

В начале декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Госпожа Каллас предположила, что Евросоюз мог бы «сыграть свою роль», если стороны украинского конфликта достигнут соглашения о прекращении огня. Вместе с тем еврокомиссар подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной». Похожую точку зрения высказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, оценивая перспективы урегулирования на Украине, высказал мнение, что на определенном этапе для этого могут понадобиться миротворцы из европейских стран. Министры обороны Италии и ФРГ Гуидо Крозетто и Борис Писториус также заявляли, что их страны могут принять участие в миротворческой миссии на Украине, а премьер-министр Польши Дональд Туск отверг возможность отправки польских военных в соседнюю страну.

Подробнее о европейских инициативах — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».