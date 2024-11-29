Борис Джонсон признал, что страны Запада воюют с Россией чужими руками

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что западные страны оказались вовлечены в прокси-конфликт с Россией. По словам политика, Запад десятилетиями позволяет другим государствам «сражаться одной рукой, пока вторая заведена за спину и связана». Господин Джонсон также заявил, что на Украине для поддержания возможного режима прекращения огня могут быть развернуты британские войска.

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Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Борис Джонсон

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело»,— сказал господин Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph.

Оценивая перспективы урегулирования на Украине, политик высказал мнение, что на определенном этапе для этого могут понадобиться миротворцы из европейских стран. «Я не думаю, что нам следует отправлять боевые части. ... Но, как часть итогового решения, (можно разместить в зоне конфликта.— "Ъ") многонациональные европейские миротворческие силы для контроля границы и помощи украинцам. Я не могу представить, чтобы такая операция могла быть осуществлена без участия британцев»,— полагает бывший премьер Соединенного Королевства.

По его словам, Лондон несет моральную ответственность за ситуацию, в которой оказалась Украина, поскольку Великобритания в 1994 году подписала Будапештский меморандум о гарантиях безопасности постсоветской республики, обеспечив условия для отказа Киева от ядерного оружия. По словам господина Джонсона, Британия и США тем самым «лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после разрешения Украине применять западное оружие НАТО вступило в войну с РФ, и не исключил ударов России по военным базам альянса в Польше и Румынии. Глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ударах ATACMS, сказал, что терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Подробности — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».