ФРС понизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%

Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до диапазона 4,25–4,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам декабрьского заседания.

В сентябре 2023 года ФРС впервые с 2020 года понизила ставку — сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75–5%. В июле 2023-го ФРС повысила базовую ставку до 5,25–5,5% годовых. Регулятор сохранял ее на этом уровне в следующие восемь заседаний.

В пресс-релизе по итогам прошедшего заседания говорится, что большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС ожидают базовую ставку в конце 2025 года на уровне 3,75–4%.

Подробнее о ставке ФРС — в материале «Мягче на полпроцента».