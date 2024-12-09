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Коммерсантъ FM
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Неспокойный ВВП

Российская экономика не находит устойчивого замедления

В октябре—ноябре разовые факторы поддерживали относительно высокие показатели выпуска в российской экономике, что препятствовало ее охлаждению и возвращению к устойчивой долгосрочной динамике. Впрочем, такие всплески не меняют общей траектории ВВП в обозримом будущем — в 2025 году торможение может быть значительным на фоне сжатия как потребительского, так и инвестиционного спроса.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аналитики незначительно разошлись с Минэкономики в оценках краткосрочных темпов изменения ВВП в сентябре—октябре, но не его направления. Напомним, министерство подсчитало, что с учетом сезонности после роста на 0,7% в сентябре к августу в октябре к сентябрю экономика росла с околонулевой динамикой (плюс 0,1%, что соответствует годовому накопленному росту в 4,1% в январе—октябре; см. “Ъ” от 27 ноября). По оценке Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с учетом сезонности ВВП за октябрь вырос на 0,2% после роста на 0,7% за сентябрь, в Институте исследований и прогнозирования оценивают динамику сопоставимо — в 0,2% после 0,8% роста. «Говорить об охлаждении экономики пока особых оснований нет»,— заключают в Институте развития ВШЭ по итогам расчетов своего сводного опережающего индекса за октябрь.

После оценки краткосрочной динамики ВВП в ИНП РАН заключили, что по итогам текущего года экономика вырастет на 3,9%, отметив, что факторами поддержки положительной динамики выпуска оставались обработка и оптовая торговля, рост выпуска в которых объяснялся разовыми факторами (см. “Ъ” от 3 декабря). «По видам экономической деятельности наблюдается разнонаправленная динамика, когда высокие темпы роста в одних секторах (отдельные виды обработки) сочетаются со стагнацией (строительство) или продолжительным спадом в других секторах (добыча полезных ископаемых, перевозки грузов ж/д транспортом). Продолжается накопление диспропорций в темпах роста выпуска различных отраслей к уровню 2021 года»,— замечают в ИНП РАН.

Между тем такие же разовые факторы (в том числе вероятный короткий подскок спроса домохозяйств в ответ на недавнее ослабление рубля) стали причиной заметного улучшения деловой активности в обработке и услугах в ноябре, свидетельствуют оценки PMI, что указывает и на заметное улучшение общеэкономической динамики в конце года (см. график). Таким образом, по итогам года рост экономики России может оказаться и выше 4%. С этим в прошедшую пятницу согласился и советник главы Банка России Кирилл Тремасов, отметив, что в 2025 году шансов увеличить ВВП, как в предыдущие несколько лет, нет, как и снизить ключевую ставку регулятора. «Мы никогда в истории не наблюдали такой ситуации на рынке труда — это полное отсутствие фактически новых свободных рук. Да, это ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста. Мы не ждем рецессии, не ждем спада в экономике, но экономика уже не сможет расти так быстро, как она росла последние годы»,— заявил он на Российском облигационном конгрессе.

Отсутствие свободных рук мог бы компенсировать рост производительности (как и увеличить потенциальный ВВП, сократив шаг «отступления» экономики к новым равновесным темпам роста), но инвестиции, по оценке Минэкономики, стали сжиматься уже в третьем квартале. По мнению ИНП РАН, не столько дефицит труда, сколько ухудшение инвестиций и спроса домохозяйств могут стать основными факторами замедления экономики в 2025 году. Первое — в связи с высокими ставками по кредитам и лизингу, сокращением прибылей при росте налоговой нагрузки на организации с 2025 года (рост ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, для компании «Транснефть» и ее дочерних предприятий — до 40%). Второе — из-за ухудшения условий кредитования и роста ставок НДФЛ.

Артем Чугунов

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