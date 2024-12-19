Владимир Якушев предложил сенаторам работать тщательнее

Главным героем заседания комитета Совета федерации (СФ) по региональной политике 18 декабря неожиданно стал первый зампред СФ, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Бывший уральский полпред, работающий в СФ с сентября, резко раскритиковал коллег за недостаточно тщательную работу с поступающими из Думы законами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый документ, вызвавший недоумение господина Якушева, вносит изменения в закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и, в частности, делает необязательным утверждение критериев и категорий риска по видам контроля, не предусматривающим плановых мероприятий. «Заключения "Опоры России", "Деловой России", РСПП есть?» — поинтересовался Владимир Якушев. Докладчик пояснил, что предложения делового сообщества как раз и легли в основу документа, но первого вице-спикера такой ответ не устроил. «Мы все время говорим о наличии именно в этом направлении барьеров. То откладываем, то риск-ориентированный подход вводим. В каждой написанной норме могут сидеть нюансы»,— заявил господин Якушев, предложив к пленарному заседанию 20 декабря провести консультации с указанными структурами и «доложить их позицию». «Вы вообще как Госдуму прошли без этих заключений? Странная история. Что субъекты сказали по этому поводу? Важнейший вопрос с точки зрения инвестиционного климата, отношения с бизнес-сообществами на местах… Вносим серьезнейший вопрос — то ли мы упрощаем, то ли "закручиваем", а позиции (бизнес-объединений.— “Ъ”) нет»,— сокрушался сенатор.

Еще одна порция критики досталась пакету поправок по совершенствованию мер поддержки экономики, к которому поступил всего один отзыв из регионов — от парламента Кабардино-Балкарии. «Огромное количество законопроектов относятся к компетенции регионов, а когда к ним приезжаешь, они говорят: че вы там напринимали опять? — возмутился Владимир Якушев.— Давайте возьмем за практику хотя бы со своих регионов требовать (отзывы.— “Ъ”). Хотя бы те законопроекты, которые выходят на наш комитет. С себя начнем дисциплину наводить».

Глава комитета Андрей Шевченко поддержал эту идею, аккуратно напомнив, что отзывы регионов перед первым чтением собирает Госдума, а СФ рассматривает принятый закон уже «что называется, вдогонку». «Надо с коллегами разговаривать,— настаивал Владимир Якушев.— Как они берут на себя такую ответственность, принимая важнейшие вещи, и ни одного заключения?!» Главе комитета оставалось только согласиться.

Андрей Прах