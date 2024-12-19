Россиянам приглянулся консенсус

«Донбасский консенсус» перерос в устойчивое состояние политической системы, а потенциально рискованные для нее события не привели к усилению протестных настроений — таковы главные итоги 2024 года, о которых рассказали 18 декабря представители ВЦИОМа. По их данным, большинство россиян не считают, что уходящий год был удачным в целом для страны, однако с оптимизмом встречают год наступающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Более половины опрошенных россиян (53%) считают, что лично для них 2024 год был очень удачным или как минимум «в целом хорошим», противоположной точки зрения придерживаются 43%. Такие результаты эксперты ВЦИОМа представили 18 декабря на пресс-конференции в Москве. Относительно того, насколько удачным год выдался для страны в целом, респонденты менее оптимистичны: плохим и очень тяжелым его назвали 70%, а удачным — только 20%. Но в ответах на этот вопрос традиционно доминируют негативные оценки, отметил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, зато разрыв между негативной и позитивной оценками не так велик, как четыре года назад (тогда он достигал 80 процентных пунктов).

В уходящем году социологи зафиксировали несколько основных трендов. По их оценке, «донбасский консенсус» (так эксперты называют ситуацию сплочения российского общества вокруг действующей власти, сложившуюся после начала СВО) сохранил роль главной политической платформы, объединяющей все патриотические силы. Но это уже не кратковременное эмоциональное «объединение вокруг флага», а устойчивое состояние политической системы. Отмечается и трансформация отношения к СВО: это уже не главная тема, а лишь один из элементов российской реальности. Одновременно социологи констатировали формирование рекордного по охвату «путинского супербольшинства» по итогам президентских выборов-2024. И даже потенциально рискованные для политсистемы события не привели к усилению протестных настроений, так как ситуативный негатив не конвертируется в протестные действия. Новой «точкой сборки» общественного недовольства стали антимигрантские настроения, но власть откликнулась на запрос общества, начав пересмотр миграционной политики.

Главная развилка на будущее связана со сроками СВО, считает директор департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов: скорое ее завершение или, напротив, затягивание предполагает разные сценарии, каждый из которых повлечет значительные политические последствия. Но уже идет и будет ускоряться обновление элит: на смену непатриотичным и коррумпированным руководителям приходят участники СВО и те, кто продемонстрировал эффективность в условиях санкционной войны. Риски же социологи видят в замедлении темпов роста экономики и усилении финансовых проблем. Кроме того, приближаются выборы в Госдуму 2026 года, поэтому следует ожидать роста политического популизма со стороны партий, находящихся в поиске новых электоральных ниш. Да и политическая жизнь в регионах в связи с этим «будет бурлить», предупредил господин Мамонов.

Особо социологи отметили успешную налоговую реформу: хотя традиционно перераспределение налогового бремени — тяжелое испытание для правительства, на этот раз все прошло без драм и конфликтов. Прогрессивная шкала получила поддержку основной массы населения, ведь большая его часть ничего не потеряла и даже получила надежду на сокращение неравенства. А если что-то и вызывает опасения, то это меры ЦБ по охлаждению «перегретой» экономики, которые наносят ущерб потребительским настроениям россиян и снижают их стимулы к труду, считают эксперты.

Несмотря на это, по поводу перспектив 2025 года россияне демонстрируют умеренный оптимизм: 68% опрошенных считают, что он будет хорошим для них лично и 55% — что он станет удачным для страны. Трудные времена ожидают 25% и 40% респондентов соответственно.

Анастасия Корня