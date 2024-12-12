Мир раскололся, но магниты остались

“Ъ” ознакомился с подготовленным ВЦИОМом итоговым материалом о глобальных трендах общественного развития в 2024 году. Один из главных таких трендов, по мнению исследователей, связан с появлением в современном мире новых центров, притягивающих людей, что ведет к многополярности и изменению миграционных коридоров. При этом россияне, по оценке социологов, хотя и одобряют политику «разворота» на Восток, культурно во многом ближе к Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские туристы на фоне крейсера «Аврора» в Петербурге

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Китайские туристы на фоне крейсера «Аврора» в Петербурге

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Переустройство мира: расколотый магнит» — так эксперты ВЦИОМа обозначили один из ключевых трендов 2024 года, который еще в апреле обсуждался на традиционной Международной социологической Грушинской конференции. «Трансформация глобальной политической и экономической структуры, вызванная изменениями в международных отношениях, финансовыми кризисами и климатическими вызовами, ставит общество, социальные группы и человека в ситуацию цивилизационного выбора. На карте появляются новые "магниты", переустраивающие мир»,— объясняется этот тренд в итоговом материале ВЦИОМа.

Социологи выделили три составляющие этого тренда: многополярность, расширение «зоны фронтира» и новые миграционные коридоры.

К сигналам, подтверждающим тезис о многополярности, эксперты относят усиление потенциала Китая, Индии, Бразилии и других стран как новых центров силы, поляризацию регионов мира, растущую востребованность альтернативных международных структур, переоценку ценностей на личностном уровне. В качестве доказательств тренда ВЦИОМ приводит отношение россиян к международной организации БРИКС. Если в 2015 году только 35% респондентов полагали, что эта структура оказывает сильное влияние на ситуацию в мире, то теперь таких 57%. Доля тех, кто считает влияние БРИКС слабым, осталась неизменной — 29%.

Эксперты обращают внимание, что, по опросу ВЦИОМа 2023 года, более двух третей респондентов в России (67%) поддерживали политику властей по «развороту на Восток».

Но в этом тренде есть и риски, полагают социологи. Как поясняет директор Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ Александр Татарко, большинство россиян воспринимают нашу страну как более близкую к европейской культуре: «Возможно сопротивление части наших соотечественников сближению с незападными международными акторами. Европейская цивилизация до сих пор остается культурно-моральным ориентиром для определенного количества россиян. Со стороны этой части населения возможны ностальгия, сопротивление, ресентимент».

Доцент факультета информтехнологий и коммуникационных наук Университета Тампере (Финляндия) Светлана Пасти считает, что разделение государств на «свои» и «чужие» усиливает поляризацию групп и личностей в зависимости от их отношения к политическому курсу своей страны: «Текущие конфликты подпитывают страх и неуверенность общества, создавая условия для более легкой манипуляции целым обществом и отдельными людьми».

«Приграничные территории превращаются во фронтир "столкновения цивилизаций", зачастую разрушая традиционные формы взаимодействия и сотрудничества»,— говорит доктор социологических наук Виктор Сапрыка.

Фронтир необязательно подразумевает только конфронтацию, полагают во ВЦИОМе и в подтверждение приводят данные опроса участников Восточного экономического форума-2023: 79% из них полагали, что в перспективе Дальний Восток будет одной из самых развитых территорий России, а 71% считали существенными изменения, уже произошедшие на этой территории в силу ее географического положения.

Что касается «новых миграционных коридоров», то тут социологи, ссылаясь на данные Росстата, отмечают снижение разнообразия трудовой миграции в РФ: растет число приезжих из Таджикистана, а вот мигрантов из других стран СНГ становится все меньше. Господин Татарко не сожалеет об этом сокращении: «Западные страны научились привлекать квалифицированных мигрантов, а Россия могла похвастаться количеством мигрантов, но не их качеством». Кроме того, снижается доля россиян, желающих, чтобы их дети учились за рубежом: с 53% в 1993 году до 20% сейчас. Не хотят такой судьбы для своих детей 71% респондентов.

«Расколотый магнит» — красивая аллегория, но она больше применима к сознанию российской элиты и интеллигенции, оценивает исследование социолог Екатерина Курбангалеева: «Вряд ли общественное мнение в России, всегда в большей степени государственно-центричное, мучает вопрос "куда ж нам плыть". Для большинства россиян что Европа, что Китай, что мусульманская Азия — одинаково далекие и малопонятные».

Андрей Винокуров