Дело врачей закончилось колонией

Мособлсуд приговорил к девяти с половиной и девяти годам лишения свободы и. о. главврача калининградского роддома Елену Белую и неонатолога Элину Сушкевич. Год назад калининградские присяжные оправдали врачей, однако это решение было отменено, после чего присяжные в Москве признали их виновными в убийстве недоношенного младенца. Медики свою вину отрицают, на их стороне и часть представителей профессионального сообщества. Защита намерена обжаловать приговор, а обвинение настаивает на бесспорности доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. главврача калининградского роддома Елена Белая (справа) и врач неонатолог Элина Сушкевич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ И. о. главврача калининградского роддома Елена Белая (справа) и врач неонатолог Элина Сушкевич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ночь на 24 августа присяжные заседатели после семнадцати заседаний огласили вердикт — они признали и. о. главврача роддома №4 Калининграда Елену Белую и неонатолога Элину Сушкевич виновными в убийстве недоношенного младенца 6 ноября 2018 года. После этого прокурор запросил для обвиняемых по 13 лет колонии. А во вторник суд приговорил Элину Сушкевич и Елену Белую к девяти и девяти с половиной годам заключения. Кроме того, им запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет после освобождения.

Согласно версии следствия, госпожа Белая опасалась ухудшения показателей статистики роддома и поэтому дала госпоже Сушкевич указание ввести смертельную дозу сульфата магния родившемуся раньше срока ребенку.

После этого в историю родов были внесены «заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода». Сторона защиты настаивала, что следствие так и не предъявило доказательств истинности этой версии, а магний попал в организм ребенка через плаценту, так как мать принимала его во время беременности.

10 декабря 2020 года первая коллегия присяжных заседателей Калининградского областного суда признала врачей невиновными. Однако представители потерпевшей стороны и Генпрокуратура подали апелляционное представление, заявив, что на присяжных оказывали давление общественность и СМИ.

В мае 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор. Позже Верховный суд РФ по ходатайству замгенпрокурора Игоря Ткачева перенес повторное рассмотрение уголовного дела из Калининграда в Московский областной суд. 5 ноября на первом же заседании Элину Сушкевич и Елену Белую взяли под стражу, объяснив решение в том числе тем, что у них нет регистрации в Московском регионе. С тех пор они находятся в СИЗО №6 в Печатниках.

Накануне приговора «Ъ» рассказывал, что, по версии защиты, процесс в Москве носит «обвинительный характер».

Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов сообщил «Ъ», что судья отклонил все ходатайства стороны защиты, включая просьбу заслушать присяжным специалистов — неонатологов и токсиколога.

«Суд заявил, что всем все понятно. Но у нас осталась масса вопросов к экспертам, в первую очередь по расчетам (концентрации сульфата магния в крови младенца.— “Ъ”). Мы полагаем, что экспертные заключения в материалах дела недостоверны»,— говорил адвокат.

Комментируя приговор, другой адвокат госпожи Сушкевич Андрей Золотухин посетовал, что сторону обвинения «фактически» представлял судья, а государственный обвинитель «рьяно и активно не участвовал в процессе». По оценке защитников, обвинение не представило суду новых доказательств, за исключением письма замминистра здравоохранения Калининградской области Елены Семеновой. В нем госпожа Семенова «делает свои суждения» о том, что ухудшение показателей младенческой смертности могло повлиять в дальнейшем на перспективы назначения Елены Белой на должность главного врача. «Я и мои коллеги не согласны с приговором. Не согласны и Сушкевич с Белой, и врачебное сообщество. Мы обязательно будем его обжаловать»,— сказал Андрей Золотухин.

Адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева заявила «Ъ», что приговором довольна. Она сообщила, что получила «слова благодарности» от матери скончавшегося младенца и ее семьи.

«Мы рады, что этот ад закончился»,— сказала госпожа Гусева. При этом она выразила готовность продолжить отстаивать права своих доверителей в апелляционной инстанции.

Элина Сушкевич и Елена Белая виновными себя так и не признали. «Вердикт присяжных считаю несправедливым. Убийства не было. На присяжных оказали колоссальное давление. Обвиняющая сторона была усилена»,— сказала в зале суда свое последнее слово госпожа Белая. Госпожа Сушкевич была более эмоциональна: «Я считаю, что у суда есть достаточно информации, чтобы вынести оправдательное решение. Я никогда не говорила и не утверждала, что у ребенка не было шансов на жизнь. Были, но только при правильной реанимации. Я не убивала ребенка, и магнезию ему не вводила. Мне не стыдно смотреть в глаза людям. Мне не стыдно смотреть в глаза моей маме. Она знает, что воспитала врача, а не убийцу».

На невиновности медиков продолжают настаивать представители профессионального сообщества.

«Это несправедливое решение суда говорит о том, что сегодня основное направление в решении проблем, возникших в здравоохранении,— это давление на врачей. Они должны стать виновны во всем»,— комментирует президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин. По его мнению, процесс намеренно перенесли из Калининграда в Москву, чтобы найти «другой состав судей и присяжных, которые были бы согласны с позицией обвинения». Господин Гальперин настаивает, что «ни в одном справочнике» нет понятия «смертельная доза сульфата магния», поэтому приговор вынесен на основе «совершенно бессмысленных заключений» судмедэкспертов. «Я надеюсь, что в последующем апелляция приведет к справедливому решению»,— заключил господин Гальперин.

Отметим, процесс Елены Белой и Элины Сушкевич стал одним из самых громких и резонансных врачебных дел. За медиков, в первую очередь за госпожу Сушкевич, вступились Российское общество неонатологов, Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем, ряд главных внештатных специалистов Минздрава РФ. Инициативные врачи запустили акцию #ЯЭлинаСушкевич в соцсетях, а петиция в защиту неонатолога набрала более 270 тыс. подписей. Вместе с тем не все в профессиональном сообществе уверены в невиновности врачей. Так, главный редактор портала о взаимоотношениях медиков с пациентами, СМИ и правоохранительными органами «Медицинская Россия» Игорь Артюхов провел анализ выводов судмедэкспертов, доводов защиты и обвинения и обнаружил «ряд противоречий». Он отметил аудиозапись фрагмента разговора Елены Белой с подчиненными, утром 6 ноября 2018 года сделанную заведующей родильным отделением роддома №4 Татьяной Соколовой. На записи госпожа Белая отчитывает врачей за оказание реанимационной помощи ребенку в тяжелом состоянии: «…Вы подставляете всех, включая главного внештатного акушера-гинеколога. Поэтому садимся и переписываем историю и делаем антенатала (антенатальная гибель — смерть плода во время беременности.— “Ъ”)». Господин Артюхов подчеркивает: версию следствия подтверждают это и другие свидетельские показания, комиссионная экспертиза, а также изъятая документация роженицы, «сфальсифицированная по указанию Белой».

Отметим, до вступления приговора в силу Елена Белая и Элина Сушкевич будут находиться в СИЗО. После, если суд отклонит апелляцию, они смогут отбывать наказание по месту прописки, в Калининградской области.

Наталья Костарнова