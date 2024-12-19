Сертификация ремонту не подлежит

Верховный суд (ВС) ограничил возможность доначисления таможенных пошлин при обратном ввозе в РФ техники или транспорта после их ремонта за пределами ЕАЭС. Пошлины взимаются от стоимости ремонтных работ, в которые таможня включает также расходы на обязательную сертификацию или освидетельствование. Последние услуги экономколлегия ВС признала не относящимися к ремонту, то есть теперь их цена не будет облагаться пошлинами. По словам юристов, это снизит фискальную нагрузку на бизнес, который ремонтирует транспортные средства и оборудование за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор о включении в таможенную стоимость затрат на освидетельствование судов, отремонтированных вне пределов ЕАЭС. ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» («Тихрыбком») в 2021–2022 годах ремонтировало свои суда «Морской волк» и «Вестерн Энтерпрайс» в южнокорейском порту Пусан. Услуги оказала местная KTI Company Ltd за $64,3 тыс. Там же «Тихрыбком» обратился за ежегодной сертификацией судов на соответствие международным стандартам безопасности, за что заплатил еще $28,6 тыс. филиалу «Российского морского регистра судоходства» (РМРС).

При обратном ввозе судов в РФ компания задекларировала в составе таможенной стоимости расходы на ремонт. Однако Сахалинская таможня включила в стоимость и затраты на сертификацию судов, что привело к доначислению 528 тыс. руб. пошлин. «Тихрыбком» оспорил решение ведомства, и арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск, указав, что «услуги по техническому наблюдению и освидетельствованию» (сертификации) нельзя причислять к ремонтным работам, то есть к операциям по переработке товаров. Но апелляция и кассация поддержали таможню, решив, что сертификация «по своей природе являлась конечной целью ремонта и фактически представляет собой его составную часть» (см “Ъ” от 12 ноября).

«Тихрыбком» подал жалобу в ВС, и дело передали в экономколлегию ВС.

Классификация суда не улучшает

Как следует из определения ВС, таможенная стоимость отражает «экономическую ценность произведенных в товаре улучшений», поэтому следовало установить, являются ли услуги по сертификации «улучшением морских судов». По мнению коллегии, «классификация и освидетельствование судов» осуществляются для обеспечения безопасности, а не поддержания «работоспособного состояния судна». Таким образом, признал ВС, услуги РМРС не относятся ни к одному из этапов ремонтных работ, не обладают «самостоятельной экономической ценностью» и не влияют на свойства кораблей. Следовательно, такие расходы не должны включаться в таможенную стоимость, иначе это приведет «к недопустимому расширению перечня операций по переработке», заключила экономколлегия. В итоге ВС оставил в силе решение первой инстанции, тем самым освободив «Тихрыбком» от уплаты доначисленных пошлин.

В ФТС “Ъ” заявили, что «говорить об однозначности позиции по данному вопросу преждевременно», так как он «является сложным и зависящим от множества дополнительных факторов», поэтому «каждый случай необходимо рассматривать отдельно».

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев считает решение справедливым: «Практика взимания таможенных платежей за услуги по освидетельствованию судов противоречит таможенному кодексу ЕАЭС». При ремонтных работах восстанавливаются технико-эксплуатационные характеристики судна (плавучесть, ходкость, управляемость и др.), но освидетельствование — это не сам ремонт, а фактически проверка соблюдения правил при выполнении этих работ, пояснил “Ъ” господин Зверев. По его словам, «этот прецедент (победа "Тихрыбкома" в ВС.— “Ъ”) может стать основой для принятия решения в пользу рыбаков по аналогичным судебным спорам».

Любая отрасль сможет сэкономить

Ранее участники рыбопромышленной отрасли рассказывали “Ъ”, что они нередко сталкиваются с аналогичными претензиями таможни. Старший партнер юркомпании «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин говорит, что позиция ВС «положительно повлияет на всю практику споров о структуре таможенной стоимости, определяемой по цене сделки с ввозимым товаром». Он уточняет, что «в последние два-три года таможня толковала понятие уплаченной за товар цены расширительно», а решение коллегии ограничивает эти возможности и не допускает произвольное увеличение перечня расходов, включаемых в таможенную стоимость.

ВС устранил необходимость уплаты пошлин за услуги, не связанные с ремонтом, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Вывод для таможни достаточно прост, уточняет партнер юрфирмы Nasonov Pirogov Константин Погребежский: «Не надо додумывать за закон и участников ВЭД, примеряя на себя роль толкователей закона в столь узкопрофильных областях. Это решение ВС станет четким сигналом для таможенных органов в момент раздумий о предъявлении аналогичных требований участникам рынка, и сигнал этот точно не будет зеленым».

Результатом станет «снижение финансовой нагрузки на бизнес», так как уменьшатся расходы на таможенное оформление при ввозе оборудования после ремонта за рубежом, говорит советник юрфирмы ALUMNI Partners Лена Белозерова. Руководитель проектов таможенной практики Taxology Денис Сидоренков уточняет, что только в этом деле экономия на пошлинах составила около полумиллиона рублей, а в будущем это позволит бизнесу избежать «многомиллионных доначислений». По его словам, «решение ВС минимизирует риски подобных претензий в будущем, а при их возникновении позволит эффективно оспаривать решения таможни».

Причем решение «полезно всем отраслям, которые работают с дорогостоящим оборудованием, нуждающимся в ремонте за пределами ЕАЭС», подчеркивает господин Сидоренков. В принципе, добавляет госпожа Белозерова, «речь идет о любых услугах в отношении товара, если они не связаны непосредственно с ремонтом и не обладают самостоятельной экономической ценностью» — тогда, по логике ВС, их цена не включается в таможенную стоимость ввозимого товара и не облагается пошлинами.

Аналогичным образом бизнес может попробовать исключить из таможенной стоимости такие расходы, как затраты на страхование и стоянку судов в иностранных портах во время ремонта, на услуги классификационных обществ (если они не улучшают техническое состояние товара), не влияющие на характеристики товара консультационные услуги, рассуждает Андрей Гусев. По его словам, потенциальную выгоду при ремонте за границей могут получить компании, занимающиеся судоходством, авиацией, авто- и железнодорожными перевозками, а также использующие строительную и горнодобывающую технику.

Кроме того, позиция ВС может позволить компаниям вернуть часть ранее уплаченных пошлин и пени за такие услуги, если не истек трехлетний срок проведения таможенного контроля, указывает госпожа Белозерова. «Подход ВС формирует прозрачную и предсказуемую правовую среду»,— констатирует Андрей Гусев.

Анна Занина, Ян Назаренко, Владимир Комаров