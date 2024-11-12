Большому кораблю — большие сборы

Верховному суду РФ (ВС) предстоит решить спор между рыбопромышленниками и таможней о том, что входит в услуги по ремонту морских судов за пределами ЕАЭС. От этого зависит размер отчислений в бюджет при возвращении судна в РФ. «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» отремонтировала свои суда в Южной Корее и при ввозе их обратно отразила в декларации расходы на ремонт. Но таможня добавила к ним оплату услуг госучреждения, проверившего суда на соответствие международным стандартам безопасности. Это привело к доначислению компании таможенных пошлин. Единого подхода в практике по этому вопросу нет. Рыбопромышленники заявляют, что нередко сталкиваются с похожими претензиями таможни, но считают их незаконными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Таможня обложила сертификацию

ВС разберется, сколько должно заплатить российское предприятие в бюджет РФ за обратный ввоз судов после их ремонта за пределами ЕАЭС. Важный для бизнеса спор развернулся между Сахалинской таможней и ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» («Тихрыбком»).

«Тихрыбком» зарегистрирована в 1995 году в Магадане, входит в ГК «Морской волк». Группа ежегодно добывает более 35 тыс. тонн водных биоресурсов (минтай, сельдь, тихоокеанский лосось, краб, трубач и др.). По данным СПАРК, в 2023 году выручка «Тихрыбком» увеличилась на 71,4%, до 3,6 млрд руб., а чистая прибыль составила 620 млн руб. против убытка в 860 млн руб. годом ранее. Основным владельцем ООО является Михаил Котов с долей в 73,01%.

В 2021–2022 годах компания отправила свои суда «Морской волк» и «Вестерн Энтерпрайс» на ремонт и техобслуживание в южнокорейский порт Пусан. Услуги оказывала корейская KTI Company Ltd, цена работ по контрактам составила $64,3 тыс. При возврате кораблей в РФ предприятие поместило их под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления», отразив в декларации свои расходы на ремонт («стоимость операций по переработке судна») и уплатив с них пошлины.

Однако Сахалинская таможня по итогам проверки решила, что в стоимость операций по переработке входят еще и расходы на сертификацию морских судов в «Российском морском регистре судоходства» (РМРС). Дело в том, что после ремонтных работ «Тихрыбком» обратилась в филиал РМРС в порту Пусан за ежегодным освидетельствованием кораблей, за что заплатила еще $28,6 тыс. Стоимость этих услуг таможня обложила пошлинами, доначислив компании около 0,5 млн руб.

РМРС — федеральное учреждение технического надзора и классификации морских судов, подведомственно Минтрансу РФ, имеет более 100 филиалов по всему миру. РМРС занимается сертификацией систем управления безопасностью судоходных компаний и судов согласно требованиям международного кодекса, принятого в соответствии с международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (утверждена Международной морской организацией при ООН). Правила применяются к коммерческим пассажирским, грузовым судам, нефтяным танкерам и др.

Противоречивые позиции судов

Рыбопромышленники оспорили решения таможни в арбитражном суде Сахалинской области, который удовлетворил иск «Тихрыбком». Суд согласился, что сертификация на предмет соблюдения стандартов безопасности не относится к переработке товаров, поэтому не облагается пошлинами. Таможня не доказала, что такие услуги связаны с ремонтными операциями, которые влияли бы на стоимость кораблей, говорится в судебном акте. Но апелляция и кассация поддержали таможню, решив, что «освидетельствование по своей природе являлось конечной целью ремонта и фактически представляет собой его составную часть». Прибытие в порт Пусан обусловлено исключительно проведением ремонта, а потому все расходы правомерно включены в стоимость операций по переработке, заключили инстанции.

«Тихрыбком» подала жалобу в ВС, настаивая, что услуги по сертификации не связаны с ремонтом, реконструкцией судна и не влияют на его таможенную стоимость, поэтому расходы на услуги РМРС не должны включаться в расчет пошлин. Кроме того, освидетельствование судна не отражает экономическую ценность улучшений, а деятельность РМРС не связана с какими-либо производимыми работами, говорится в жалобе. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, слушание назначено на 11 декабря.

В Федеральной таможенной службе РФ в понедельник не смогли ответить на запрос “Ъ”. В «Тихрыбком» не комментируют дело до решения ВС.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, с похожей проблемой сталкиваются рыбопромышленные предприятия как на Дальнем Востоке, так и на севере России. По мнению бизнеса, такая практика таможенных органов противоречит Таможенному кодексу ЕАЭС, так как при ремонтных работах восстанавливаются технико-эксплуатационные характеристики судна: плавучесть, ходкость, управляемость и другие свойства. Освидетельствование же — фактически проверка соблюдения правил при выполнении этих работ, а не сам ремонт, в сферу деятельности РМРС не входят ремонтные работы, что отражено и в уставе учреждения, заявили “Ъ” в ВАРПЭ.

6,623 триллиона рублей перечислили таможенные органы в российский бюджет за 2023 год, по данным ФТС.

Ремонт в широком и узком смысле

По наблюдениям старшего партнера юрфирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимира Чикина, число подобных споров с таможней за последние годы увеличилось. «Во многом споры связаны с высокой стоимостью как самих транспортных средств международной перевозки, так и со стоимостью их ремонта, модернизации и комплектующих»,— указывает руководитель проектов таможенной практики юрфирмы Taxology Денис Сидоренков. Кроме того, по мнению господина Чикина, «таможне надо собрать как можно больше платежей», из-за чего «велик соблазн заявить, что таможенная стоимость и доначисления к ней определены декларантом неверно либо не подтверждены документально».

Руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко отмечает, что судебная практика пока не выработала единого подхода о том, облагаются ли пошлинами услуги РМРС по освидетельствованию морских судов. Юрист уточняет, что дело «Тихрыбком» первое по этому вопросу, которое рассмотрит экономколлегия ВС.

Управляющий партнер юрфирмы «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что сертификация и освидетельствование судов к ремонтным работам не относятся. По его словам, «включению в таможенную стоимость подлежат расходы, которые связаны непосредственно с ремонтом», другие же расходы (например, на доставку техники к месту ремонта) таможенными платежами облагаться не должны. С ним согласен и Денис Сидоренков: «Операции по освидетельствованию для каких-либо целей прямо Таможенным кодексом не поименованы и фактически не создают дополнительную ценность товара».

Владимир Чикин полагает, что «таможня расширительно толкует ремонтные работы, относя к ним инспекционный контроль», но это, по его мнению, «формально-логическая ошибка подмены тезиса». «Компания в данном случае строго следует букве закона, а таможенные органы включают в ремонт даже те компоненты и услуги, которые к нему не имеют никакого отношения»,— добавляет господин Варшавский. Господин Чикин рассчитывает, что ВС поддержит компанию. Спор важен «с точки зрения прозрачности и понятности таможенного регулирования», подчеркивает господин Сидоренков: «По сути вместо закрытого перечня операций по переработке товара таможня хочет ввести де-факто открытый, что приведет к непредсказуемым последствиям для бизнеса».

Анна Занина, Ян Назаренко, Владимир Комаров