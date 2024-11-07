Китай выключает канал

Завод китайской TPV Technology в Ленобласти прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов. Причиной стало санкционное давление со стороны регуляторов США и ЕС, утверждают источники “Ъ”, а TPV решил не рисковать с учетом того, что российский рынок не являлся для него основным. Эксперты считают, что долю брендов в России поделят между собой китайские Haier, Hisense и TCL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце октября завод гонконгской TPV Technology в Шушарах (Ленинградская область) по сборке телевизоров Philips, Sony, Sharp и др. остановил производство, рассказал “Ъ” собеседник среди производителей электроники. По его словам, причиной стало давление на китайскую компанию со стороны США и ЕС (угроза вторичных санкций), а также сложности с оплатой компонентов через Китай. В российском офисе TPV Technology не ответили на запрос, однако в сервисном отделе компании подтвердили “Ъ”, что производство на заводе в Шушарах остановлено, не уточнив причин.

Гонконгская компания TPV Technology открыла производство телевизоров иностранных марок в Ленинградской области в середине 2011 года, арендовав помещения у АКМ Logistics (см. “Ъ” от 22 июня 2011 года). Инвестиции компании составили порядка $30 млн, общая арендованная площадь достигала 19 тыс. кв. м, а мощность завода позволяла выпускать до 3,5 млн телевизоров в год. По данным с сайта компании, помимо Philips, Sony и Sharp, фабрика производила телевизоры брендов AOC, Panasonic и Infomir. В АКМ Logistics не ответили “Ъ”.

О том, что производство TPV в Шушарах прекращено, знает и коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его словам, сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков готовой продукции и комплектующих. «Китайская сторона из-за высокого риска вторичных санкций, с одной стороны, и незначительности рынка РФ для TPV Technology, с другой, приняла решение прекратить прямые продажи в стране»,— заявил он, добавляя, что гарантийное и сервисное обслуживание будет поддерживаться в полном объеме после ухода TPV.

Речь идет не о санкционных рисках, а о пересмотре бизнес-стратегии на российском рынке в условиях конкурентной борьбы, возражает председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич. «Этот сегмент товаров никак санкциям не подвергался, к тому же конкуренты, прежде всего китайские, на рынке успешно работают, имея значительную долю и производство»,— подчеркивает он. Господин Манкевич допускает, что в условиях жесткой конкуренции с более раскрученными брендами из Китая компания решила отказаться от борьбы на российском рынке: «Для TPV он не был приоритетным».

По данным Holodilnik.ru, за девять месяцев 2024 года в РФ было продано 5,24 млн телевизоров, что на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

В деньгах рынок, наоборот, вырос на 5,2%, до 152,6 млрд руб. По оценке представителя ритейлера, доля Philips составляет 1,8% рынка в штуках и 2,7% в деньгах. Источник “Ъ” на рынке оценил, что совокупная доля в штуках телевизоров Sony и Sharp в РФ не превышает 1%.

Завод работал достаточно давно и производил не только технику Philips, но и ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) для других брендов, включая собственные марки некоторых торговых сетей, уточняет директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. По его данным, доля Philips на российском рынке упала до 1–2% еще до 2022 года. «Это связано с высокими ценами на продукцию и отсутствием затрат на маркетинг»,— считает эксперт. По его мнению, закрытие завода стало следствием уже существовавших проблем, которые усугубили сложности с поставками компонентов, и платежами: «Также свою роль сыграли имиджевые риски — работа на российском рынке несет определенные ограничения для брендов мирового уровня».

Однако Алексей Погудалов считает, что на фоне ушедших с рынка корейских компаний (LG, Samsung), которые занимали более 60% рынка в деньгах, Philips был первым претендентом на лидерство с учетом высокой средней цены: «Осторожный подход TPV Technology в планировании и высокая себестоимость производства не смогли составить конкуренцию китайским брендам, поэтому долю Philips распределят между собой лидеры сегмента, а именно Haier, Hisense и TCL».

Тимофей Корнев