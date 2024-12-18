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Среди жителей Екатеринбурга разыграют 500 билетов на открытие катка в центре

Среди екатеринбуржцев разыграют 500 билетов на открытие катка на площади 1905 года, сообщили в Telegram-канале катка. Открытие состоится 21 декабря в 19:00.

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

В честь открытия катка гости увидят шоу с фигуристами Ильей Авербухом, Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым. Помимо этого, 21 декабря Илья Авербух проведет на катке мастер-класс по катанию на коньках в рамках фестиваля WinterFest. Чтобы попасть на него, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Итоги розыгрыша билетов на открытие подведут 20 декабря. Покататься на льду можно будет уже в первый день работы катка, билеты в скором времени поступят в продажу на сайте.

Напомним, на площади 1905 года в этом году впервые расположат каток площадью около 800 кв. м. Там планируют организовать зоны отдыха, смотровую площадку, киоски с горячими напитками и теплые туалеты. В медиарубке планируют проводить живые выступления музыкантов.

Анна Капустина

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