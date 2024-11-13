Власти Екатеринбурга показали ход строительства катка на площади 1905 года

В Екатеринбурге на площади 1905 года идет строительство катка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы продолжатся до 17 декабря, открыть его планируют 21 декабря. Сейчас специалисты завозят материалы, ставят павильон для проката коньков, устанавливают ели.

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Площадь катка составит около 800 кв. м. Концепция заключается в создании хвойного леса, внутри которого уральцы смогут кататься на коньках. Вблизи с катком расположат зоны отдыха, смотровую площадку, киоски с горячими напитками и теплые туалеты. Кроме того, по периметру установят пункты с охраной и медиками. «Изюминкой пространства станет медиарубка, где смогут собираться артисты и радовать горожан живой музыкой»,— рассказали в администрации.

Директор ЦПКиО имени Маяковского Павел Зубакин рассказал, что строительство катка осложнено уклоном пространства высотой около 2 м. По его словам, до заливки водой строителям нужно создать ровную поверхность. Сначала уровень одного из углов площади 1905 года покроют отсевом, а сверху сформируют снежную шапку.

«Ориентировочно каток завершит работу 17 февраля, хотя погода может внести коррективы. Конструкции будут разбирать около двух недель, поэтому площадь 1905 года вновь откроется к марту»,— добавил господин Зубакин.

Каток впервые расположится на площади 1905 года. Ранее там ежегодно располагался ледовый городок, который в преддверии Нового года — 27 декабря 2024 года — откроется в Историческом сквере. Напомним, на открытии катка пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Полина Хабарова