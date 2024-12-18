На мост через Обь в районе Сургута дополнительно направят более 7 млрд руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югре) планируют выделить на строительство моста через Обь дополнительно более 7 млрд руб., поскольку строительство идет опережающими темпами. Корректировку бюджета согласовали на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике окружной думы, а затем на заседании фракции «Единой России», сообщили в пресс-службе думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это уже четвертая корректировка бюджета с начала года и, самое главное, идет в сторону увеличения. В результате доходы бюджета увеличиваются более, чем на 11 миллиардов рублей. В основном за счет налоговых и неналоговых доходов»,– сказал председатель регионального парламента Борис Хохряков.

Большую часть доходов потратят на строительство моста, 1,5 млрд выделят на увеличение зарплат медицинским работникам, которые попадают под соответствующий указ Президента, более 600 млн руб. потратят на снос ветхого и аварийного жилья в муниципалитетах. Остальные средства пойдут на погашение дефицита бюджета.

Поскольку финансовый год заканчивается в ХМАО 26 декабря, а ближайшее заседание думы назначено на 24 декабря, депутаты думы проголосовали за документ заочно, чтобы у муниципалитетов осталось время на принятие решения о расходовании средств.

Напомним, в ноябре готовность моста составляла 58%. Тогда губернатор Югры Руслан Кухарук назвал этот проект самым масштабным для региона на данный момент.

Анна Капустина