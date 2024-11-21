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Югру наградили «Золотым катком» за заслуги в сфере дорожного хозяйства

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) получил от заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одну из главных наград в сфере дорожного хозяйств — «Золотой каток», сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Это произошло во время Транспортной недели в Москве.

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Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Марат Хуснуллин и Руслан Кухарук

Марат Хуснуллин и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

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Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Марат Хуснуллин и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Он рассказал, что Югра является регионом-лидером по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году — в этом году на территории округа отремонтировали 211 км дорог, а в 2025 году в ХМАО планируют построить и реконструировать 73 км трасс, отремонтировать 180 км. «Наш самый масштабный проект на текущий момент — строительство нового моста через Обь в районе Сургута. Готовность сооружения уже достигла 58%. Это стратегически важный объект для региона и всей страны в целом. К работе привлечены более 980 специалистов и 200 единиц техники»,— подчеркнул господин Кухарук.

Напомним, в рамках XVIII Международного форума «Транспорт России» Марат Хуснуллин наградил Тюменскую область дипломом за высокие показатели качества реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ирина Пичурина

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