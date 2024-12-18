Роспотребнадзор начал проверять воздух и питьевую воду после разлива мазута

В связи с загрязнением береговой линии нефтепродуктами в Темрюкском районе и Анапе сотрудники Роспотребнадзора проводят лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Воду и воздух проверят на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов и ксилола. Отбор морской воды и атмосферного воздуха провели в том числе на пляжах Витязево, Джемете, Высокий Берег. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

После крушения утром 15 декабря двух танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут. Утром 17 декабря штормом его вынесло на пляжи Краснодарского края, к 18 декабря его нашли уже на 49-м км береговой линии.

От происходящего гибнут морские птицы. Спасти удастся не всех пострадавших пернатых, заявил эколог. По его словам, в ближайшее время мертвых птиц на побережье Кубани станет больше. Утилизацию погибших особей начнут уже в ближайшее время, сообщили власти.

Татьяна Ручкина