На побережье Кубани после ЧП с танкерами находят мертвых птиц

На краснодарском побережье, куда выбросило мазут после ЧП с танкерами, зафиксировали случаи гибели птиц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Русского орнитологического общества, кандидата биологических наук Владимира Романова, спасти можно будет только 20–30% зараженных птиц.

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Директор общества поясняет, что разлив нефтепродуктов произошел недавно, поэтому в ближайшие дни последствия будут становиться только масштабнее, и мертвых птиц будет в разы больше. Владимир Романов говорит, что даже после отмывки будет гибнуть большое количество птиц, и это если волонтеры не будут тратить силы на тех, кого спасти заведомо невозможно.

Орнитолог отметил, что при такой экологической обстановке у птиц повреждаются многие внутренние органы, поскольку токсичные вещества попадают в организм через кожу, вместе с водой и пищей, а также во время плавания и при попытках почистить оперение. При очистке, как говорит эксперт, каждую птицу нужно помещать в отдельную коробку, чтобы они не находились в скоплении отравляющих паров от нефтепродуктов, их необходимо содержать в достаточно теплом проветриваемом помещении. Кроме того, промывка каждой птицы должна проходить в несколько циклов, поскольку удалить мазут с оперения и тела сразу нельзя.

По словам Владимира Романова, некоторые виды дикой птицы нельзя спасти из-за сложности их содержания в неволе, в частности, им невозможно будет обеспечить питание. Также есть виды птиц, например, поганки, которые питаются моллюсками, беспозвоночными морскими организмами, и они получают токсины с пищей, их крайне сложно держать в неволе.

Однако орнитолог подчеркнул, что есть птицы, которым можно помочь. В частности, лысухам может быть обеспечено питание специальным кормом, что позволяет им временно адаптироваться к неволе. К таким видам относятся также лебеди, некоторые виды куликов и краснокнижные птицы.

Татьяна Ручкина