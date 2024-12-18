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В Анапе начинают утилизацию погибших от мазута животных

Ветеринарные службы займутся утилизацией животных, которые погибли от последствий разлива нефтепродуктов в море. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, волонтеры, ветеринары и орнитологи также постараются максимально спасти пострадавших животных.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Директор Русского орнитологического общества Владимир Романов сообщил, что уже на побережье находят погибших птиц. По его словам, ситуация усугубится в ближайшие дни. Спасти можно будет только 20–30% зараженных птиц.

Оперативный штаб в Анапе провел вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. Со службами он обсудил ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Сейчас в работах задействованы муниципальная служба спасения, региональный отряд «Кубань-СПАС», компании «Черномортранснефть» и КТК, а также волонтеры. Только в Анапе помогают более 4 тыс. добровольцев.

Утром 18 декабря были выявлены новые зоны загрязнения, мазут вынесло в том числе на центральный пляж Анапы. Всего нефтепродуктами загрязнены 49 километров береговой полосы. Службы определили этапы их очистки.

Татьяна Ручкина

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