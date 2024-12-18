Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Площадь расчистки побережья Краснодарского края от мазута увеличили до 49 км

Зона проведения работ по расчистке береговой линии Темрюкского и Анапского районов увеличена до 49 км. Маршрут патрулирования расширен до 70 километров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

В результате мониторинга в регионе выявили новые участки выброса нефтепродуктов. Патрульные группы продолжают дежурить в круглосуточном режиме.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 1 тыс. человек и свыше 100 единиц техники от МЧС. Только в Анапе службам помогают более 4 тыс. волонтеров.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...