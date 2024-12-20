«Планы простые: не надеяться на легкую жизнь»
Уральский холдинг «Атомстройкомплекс», занимающийся строительством жилья и производством стройматериалов, прорабатывает проект строительства сети придорожных отелей в УрФО, а также готовит инициативы по строительству инфраструктурных объектов в рамках ГЧП. О том, как рост ключевой ставки отразится на рынке жилья, стоит ли ждать банкротств застройщиков, рассказал глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.
Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»
— Как бы вы оценили этот год для рынка жилья?
— Год получился достаточно «рваным». До июня мы наблюдали ажиотаж, люди хотели успеть заключить договоры по льготной ставке, и спрос, на мой взгляд, удовлетворен на ближайшие годы. Естественно, сейчас мы видим определенное падение, и это абсолютно нормально. Ненормально то, что девелоперы разогнались, будто бы такой спрос будет всегда. Объектов сегодня строится больше, чем нужно рынку. Они будут достроены — система в целом и механизм проектного финансирования в частности такую уверенность вселяют. Другое дело, появится много готового жилья, которое в ближайшем будущем не будет реализовано и останется на балансе девелоперов. Поэтому строительство новых объектов будут начинать с большей осторожностью.
Ввиду того, что стройка разогналась, мы получили дефицит строительных материалов и рабочих рук. И если с первым в целом справляемся благодаря развитой стройиндустрии в регионе, то проблему с кадрами так быстро не решить — ее ощутили многие. Выросли зарплаты строителей, выросли цены на материалы — что, в свою очередь, отразилось на ценах на жилье. Весь этот дисбаланс нам еще предстоит выровнять.
Что касается нашего предприятия, мы не собираемся останавливать плановые работы по подготовке площадок и выходу на новые объекты, как только у нас будут готовы разрешения, будем начинать строить. Но намеренно наращивать предложение по жилью сейчас смысла нет. В отличие от большинства девелоперов, наш портфель проектов всегда диверсифицирован, помимо жилья мы строим значительный объем коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры по государственным контрактам, и рассчитываем продолжать эту работу. Очень надеемся на то, что будет развиваться государственно-частное партнерство. К концу года мы завершаем строительство уже второй школы в рамках ГЧП.
— Из последних новостей — Градсовет одобрил обновленный эскизный проект Opera Tower. Почему именно сейчас проект получил новый этап развития?
— Мы последние лет 10 пытаемся дать новую жизнь этому объекту. Не все от нас зависит, поэтому я рад, что сейчас мы выходим практически на финишную прямую, и как только будет готова проектная документация, сразу же приступим к строительству. Вопрос не в том, что мы решили строить именно сейчас,— просто только сейчас мы наконец-то приблизились к пониманию того, что мы хотим построить и как. После того как стройка остановилась 10 лет назад, многое поменялось: и законы, и требования рынка,— мы вынуждены были проект полностью переделать.
— Банк России заявлял, что готов поднять ключевую ставку до 23%. Соответственно, вырастет ипотека. Может ли это привести к полной остановке рынка?
— Как говорят, за семью тучными годами всегда придут голодные. Раз был переизбыток — будет и недостаток. Да, ипотека по рыночной ставке сегодня нереальна. И хоть всеобщей ипотеки не будет, не думаю, что вся ипотека свернется, наверное, будет появляться ипотека для отдельных категорий граждан.
Я хорошо помню время, когда мы торговали вообще без ипотеки, поэтому проблемы здесь не вижу. Во-первых, потому что у нас в Свердловской области хорошие жители — они всегда, как только у них появляется возможность, приобретают жилье: независимо от того, помогают им в этом или нет. Главное, чтобы люди могли зарабатывать деньги,— а я надеюсь, что именно так и будет, ведь область у нас работящая, выпускающая востребованную продукцию. Будут зарплаты — тогда жители смогут приобретать жилье. А вот с помощью каких инструментов и механизмов — здесь мы будем вместе искать варианты.
Объемы промышленного строительства сегодня растут благодаря существующим программам льготного кредитования. Мы сами вводим два новых завода по производству строительных материалов — конечно, тоже использовали льготные программы для их строительства. Сегодня все заинтересованы в развитии производства: чем больше мы будем производить, тем быстрее мы справимся с инфляцией и, соответственно, быстрее ключевая ставка придет в норму. Поэтому остановки существующих программ поддержки промышленности быть не должно.
— На фоне отмены льготных программ и роста ключевой ставки, как считаете, может ли случиться череда банкротств небольших девелоперских компаний?
— Когда мы покупали первые бетонные заводы, нас считали сумасшедшими. Все говорили, что бетонных заводов в Советском Союзе было построено достаточно, глупо тратить деньги на их обновление. А потом, когда стало очевидно, насколько эффективнее работают современные заводы, их стали покупать все. И тогда уже пришла наша очередь предупреждать, что больше 20 заводов региону вряд ли нужно, но их появилось несколько десятков. В следующие годы эти лишние заводы позакрывались: оборудование продавалось, предприятия банкротились. Очень похожая ситуация происходит сегодня с количеством застройщиков: желая заработать на повышенном спросе, в стройку пришли новые инвесторы, приобрели землю — благо, можно было взять кредитные средства в банках. А сейчас многие не знают, что с этой землей делать. Даже если начали стройки, жилье покупают не так активно, как рассчитывали. Не исключаю, что такие земли и стройки могут рано или поздно сменить владельцев. А те, кто достроит начатые проекты сам, не факт, что будут начинать новые. Поэтому, конечно, не исключено сокращение количества девелоперов.
— Еще недавно многие девелоперы говорили о проблемах с поставками импортных стройматериалов. Этот вопрос уже решен? Может ли отрасль обеспечивать себя всеми или почти всеми стройматериалами, без импорта?
— Мы действительно обеспечены практически всеми видами необходимой для строительства продукции. Есть вопросы с поставками оборудования, но они решаются актуализацией логистических цепочек. Сейчас на первый план выходит производительность труда на стройке, от которой зависит экономика проектов и устойчивость отрасли в целом. На заводах с аналогичной задачей отлично справляется нацпроект по повышению производительности труда. Мы в нем участвуем, анализируем производственные процессы вместе с экспертами Федерального центра компетенций, осуществляем модернизацию производств и видим хорошие результаты. Было бы здорово в рамках такой же программы повышать производительность и на стройке.
Мы со своей стороны многое делаем для этого: переносим трудоемкие процессы на заводы, это позволяет повысить качество и скорость работ, оставить на стройке только сборку готовых элементов. Все, что можно сделать на заводе, мы стремимся увести на завод — к примеру, лестничные марши или так называемые «гребенки» для трибун, какие мы делали для ДВВС. В будущем, например, можно подумать о переносе на завод работ по отделке санузлов — тем более, такой опыт у нас есть, домостроительный комбинат (ДСК) больше 20 лет производил санузлы на заводе.
— Вы уже упомянули школу, которая строится в рамках ГЧП в Пионерском поселке. Как вы в целом оцениваете эту схему работы, планируете ли новые проекты по ГЧП?
— ГЧП в строительстве — очень перспективный механизм. Мы не должны бояться ставок, потому что, какими бы они ни были высокими, они точно перекроются ростом стоимости строительно-монтажных работ в будущем — и мы получим нужный всем продукт значительно быстрее. Мы готовы работать в рамках ГЧП по всем направлениям: строить школы и, возможно, объекты здравоохранения, спортивные объекты.
Сейчас готовим инициативу в правительство по реализации глобального проекта в рамках ГЧП — это строительство центра среднего профессионального образования по типу кампуса в Кировском районе Екатеринбурга, недалеко от Шарташского лесопарка. Проект подразумевает новый подход к подготовке рабочих кадров. Благодаря соседству с индустриальным парком и реальными предприятиями мы создадим условия для эффективного взаимодействия образовательных учреждений с потенциальными работодателями, сможем повысить престиж рабочих профессий, создать современные, комфортные условия обучения по рабочим профессиям, привлечь абитуриентов, в том числе из соседних регионов. Проект предполагает строительство учебных корпусов, лабораторий, общественных зданий, жилья для преподавателей и общежитий для студентов, а также площадей для резидентов индустриального парка.
Если говорить о коммерческих проектах, то мы уже представили в правительство инициативу по строительству первого этапа сети придорожных отелей на кольцевом туристическом автомаршруте, который свяжет Свердловскую область с Тюменской и ХМАО. Мы готовы реализовывать его в партнерстве с банками, рассчитываем на господдержку, предусмотренную нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства».
— Какие планы ставите для себя на будущий год?
— Планы простые: ни в коем случае не уменьшать нагрузку, не надеяться на легкую жизнь, а повышать объемы работ и производительность труда. Везде, где можно, будем стремиться обеспечить рост как объемов, так и качества работ.