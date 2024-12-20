«Планы простые: не надеяться на легкую жизнь»

Уральский холдинг «Атомстройкомплекс», занимающийся строительством жилья и производством стройматериалов, прорабатывает проект строительства сети придорожных отелей в УрФО, а также готовит инициативы по строительству инфраструктурных объектов в рамках ГЧП. О том, как рост ключевой ставки отразится на рынке жилья, стоит ли ждать банкротств застройщиков, рассказал глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс» Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

— Как бы вы оценили этот год для рынка жилья?

— Год получился достаточно «рваным». До июня мы наблюдали ажиотаж, люди хотели успеть заключить договоры по льготной ставке, и спрос, на мой взгляд, удовлетворен на ближайшие годы. Естественно, сейчас мы видим определенное падение, и это абсолютно нормально. Ненормально то, что девелоперы разогнались, будто бы такой спрос будет всегда. Объектов сегодня строится больше, чем нужно рынку. Они будут достроены — система в целом и механизм проектного финансирования в частности такую уверенность вселяют. Другое дело, появится много готового жилья, которое в ближайшем будущем не будет реализовано и останется на балансе девелоперов. Поэтому строительство новых объектов будут начинать с большей осторожностью.

Ввиду того, что стройка разогналась, мы получили дефицит строительных материалов и рабочих рук. И если с первым в целом справляемся благодаря развитой стройиндустрии в регионе, то проблему с кадрами так быстро не решить — ее ощутили многие. Выросли зарплаты строителей, выросли цены на материалы — что, в свою очередь, отразилось на ценах на жилье. Весь этот дисбаланс нам еще предстоит выровнять.

Что касается нашего предприятия, мы не собираемся останавливать плановые работы по подготовке площадок и выходу на новые объекты, как только у нас будут готовы разрешения, будем начинать строить. Но намеренно наращивать предложение по жилью сейчас смысла нет. В отличие от большинства девелоперов, наш портфель проектов всегда диверсифицирован, помимо жилья мы строим значительный объем коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры по государственным контрактам, и рассчитываем продолжать эту работу. Очень надеемся на то, что будет развиваться государственно-частное партнерство. К концу года мы завершаем строительство уже второй школы в рамках ГЧП.

— Из последних новостей — Градсовет одобрил обновленный эскизный проект Opera Tower. Почему именно сейчас проект получил новый этап развития?

— Мы последние лет 10 пытаемся дать новую жизнь этому объекту. Не все от нас зависит, поэтому я рад, что сейчас мы выходим практически на финишную прямую, и как только будет готова проектная документация, сразу же приступим к строительству. Вопрос не в том, что мы решили строить именно сейчас,— просто только сейчас мы наконец-то приблизились к пониманию того, что мы хотим построить и как. После того как стройка остановилась 10 лет назад, многое поменялось: и законы, и требования рынка,— мы вынуждены были проект полностью переделать.

— Банк России заявлял, что готов поднять ключевую ставку до 23%. Соответственно, вырастет ипотека. Может ли это привести к полной остановке рынка?

— Как говорят, за семью тучными годами всегда придут голодные. Раз был переизбыток — будет и недостаток. Да, ипотека по рыночной ставке сегодня нереальна. И хоть всеобщей ипотеки не будет, не думаю, что вся ипотека свернется, наверное, будет появляться ипотека для отдельных категорий граждан.

Я хорошо помню время, когда мы торговали вообще без ипотеки, поэтому проблемы здесь не вижу. Во-первых, потому что у нас в Свердловской области хорошие жители — они всегда, как только у них появляется возможность, приобретают жилье: независимо от того, помогают им в этом или нет. Главное, чтобы люди могли зарабатывать деньги,— а я надеюсь, что именно так и будет, ведь область у нас работящая, выпускающая востребованную продукцию. Будут зарплаты — тогда жители смогут приобретать жилье. А вот с помощью каких инструментов и механизмов — здесь мы будем вместе искать варианты.

Объемы промышленного строительства сегодня растут благодаря существующим программам льготного кредитования. Мы сами вводим два новых завода по производству строительных материалов — конечно, тоже использовали льготные программы для их строительства. Сегодня все заинтересованы в развитии производства: чем больше мы будем производить, тем быстрее мы справимся с инфляцией и, соответственно, быстрее ключевая ставка придет в норму. Поэтому остановки существующих программ поддержки промышленности быть не должно.

— На фоне отмены льготных программ и роста ключевой ставки, как считаете, может ли случиться череда банкротств небольших девелоперских компаний?

— Когда мы покупали первые бетонные заводы, нас считали сумасшедшими. Все говорили, что бетонных заводов в Советском Союзе было построено достаточно, глупо тратить деньги на их обновление. А потом, когда стало очевидно, насколько эффективнее работают современные заводы, их стали покупать все. И тогда уже пришла наша очередь предупреждать, что больше 20 заводов региону вряд ли нужно, но их появилось несколько десятков. В следующие годы эти лишние заводы позакрывались: оборудование продавалось, предприятия банкротились. Очень похожая ситуация происходит сегодня с количеством застройщиков: желая заработать на повышенном спросе, в стройку пришли новые инвесторы, приобрели землю — благо, можно было взять кредитные средства в банках. А сейчас многие не знают, что с этой землей делать. Даже если начали стройки, жилье покупают не так активно, как рассчитывали. Не исключаю, что такие земли и стройки могут рано или поздно сменить владельцев. А те, кто достроит начатые проекты сам, не факт, что будут начинать новые. Поэтому, конечно, не исключено сокращение количества девелоперов.

— Еще недавно многие девелоперы говорили о проблемах с поставками импортных стройматериалов. Этот вопрос уже решен? Может ли отрасль обеспечивать себя всеми или почти всеми стройматериалами, без импорта?

— Мы действительно обеспечены практически всеми видами необходимой для строительства продукции. Есть вопросы с поставками оборудования, но они решаются актуализацией логистических цепочек. Сейчас на первый план выходит производительность труда на стройке, от которой зависит экономика проектов и устойчивость отрасли в целом. На заводах с аналогичной задачей отлично справляется нацпроект по повышению производительности труда. Мы в нем участвуем, анализируем производственные процессы вместе с экспертами Федерального центра компетенций, осуществляем модернизацию производств и видим хорошие результаты. Было бы здорово в рамках такой же программы повышать производительность и на стройке.

Мы со своей стороны многое делаем для этого: переносим трудоемкие процессы на заводы, это позволяет повысить качество и скорость работ, оставить на стройке только сборку готовых элементов. Все, что можно сделать на заводе, мы стремимся увести на завод — к примеру, лестничные марши или так называемые «гребенки» для трибун, какие мы делали для ДВВС. В будущем, например, можно подумать о переносе на завод работ по отделке санузлов — тем более, такой опыт у нас есть, домостроительный комбинат (ДСК) больше 20 лет производил санузлы на заводе.

— Вы уже упомянули школу, которая строится в рамках ГЧП в Пионерском поселке. Как вы в целом оцениваете эту схему работы, планируете ли новые проекты по ГЧП?

— ГЧП в строительстве — очень перспективный механизм. Мы не должны бояться ставок, потому что, какими бы они ни были высокими, они точно перекроются ростом стоимости строительно-монтажных работ в будущем — и мы получим нужный всем продукт значительно быстрее. Мы готовы работать в рамках ГЧП по всем направлениям: строить школы и, возможно, объекты здравоохранения, спортивные объекты.

Сейчас готовим инициативу в правительство по реализации глобального проекта в рамках ГЧП — это строительство центра среднего профессионального образования по типу кампуса в Кировском районе Екатеринбурга, недалеко от Шарташского лесопарка. Проект подразумевает новый подход к подготовке рабочих кадров. Благодаря соседству с индустриальным парком и реальными предприятиями мы создадим условия для эффективного взаимодействия образовательных учреждений с потенциальными работодателями, сможем повысить престиж рабочих профессий, создать современные, комфортные условия обучения по рабочим профессиям, привлечь абитуриентов, в том числе из соседних регионов. Проект предполагает строительство учебных корпусов, лабораторий, общественных зданий, жилья для преподавателей и общежитий для студентов, а также площадей для резидентов индустриального парка.

Если говорить о коммерческих проектах, то мы уже представили в правительство инициативу по строительству первого этапа сети придорожных отелей на кольцевом туристическом автомаршруте, который свяжет Свердловскую область с Тюменской и ХМАО. Мы готовы реализовывать его в партнерстве с банками, рассчитываем на господдержку, предусмотренную нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства».

— Какие планы ставите для себя на будущий год?

— Планы простые: ни в коем случае не уменьшать нагрузку, не надеяться на легкую жизнь, а повышать объемы работ и производительность труда. Везде, где можно, будем стремиться обеспечить рост как объемов, так и качества работ.

Беседовала Мария Игнатова