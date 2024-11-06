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Градсовет утвердил обновленный проект небоскреба Opera Tower возле БЦ «Высоцкий»

Градостроительный совет при Свердловском отделении Союза архитекторов России утвердил обновленный эскизный проект небоскреба Opera Tower, который планируют построить в центре Екатеринбурга у БЦ «Высоцкий». Проектом на протяжении многих лет занимается уральский девелопер «Атомстройкомплекс». Как рассказали в пресс-службе застройщика, обновленную версию для девелопера подготовила проектная мастерская Евгения Трубецкова.

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Обязательным условием при разработке проекта было использование уже построенных ранее конструкций – фундамента и стилобатной части, включающей три подземных и один наземный этаж. Площадь участка составляет порядка 7 тыс. кв. м. Напомним, возведение небоскреба на пересечение улиц Красноармейской и Малышева было заморожено в 2015 году на стадии готовности 5%. Тогда заявлялось, что стоимость проекта превышает 6 млрд руб.

Обновленный эскизный проект предполагает строительство небоскреба высотой 170 м, высота стилобатной части составляет восемь этажей – там планируют разместить торговую галерею, ресторан, фитнес-центр, а также офисы. Не исключено, что первые пять этажей займет сама компания «Атомстройкомплекс», остальные площади предполагается сдавать в аренду.

В высотной 44-этажной части расположены жилые апартаменты различной площади, включая пентхаусы на двух верхних этажах. Три подземных этажа отведены под многоуровневый паркинг. Двор с детскими площадками хотят разместить на кровле стилобата.

Как рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина, Г-образный модуль здания имеет прозрачную длинную сторону и глухую короткую сторону яркого цвета. «На части этажей модули развернуты гранями в одну сторону, на части этажей – в другую. В сочетании с теплыми цветами граней – желтым, оранжевым, красным – мы получаем выразительную пластику фасада, который не утратит своей актуальности на долгий срок»,– прокомментировала госпожа Спирина.

Сейчас компания продолжает работу над проектной документацией, в начале 2025 года проект будет направлен в Москву для прохождения главгосэкспертизы (это необходимо для всех уникальных зданий выше 100 м). На строительной площадке сейчас проводится обследование имеющихся конструкций, приступить к строительным работам девелопер намерен в следующем году.

Мария Игнатова

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